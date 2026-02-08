Cohep ve con optimismo reunión entre Asfura y Trump por impacto en comercio e inversión

Tegucigalpa, Honduras.

“Este encuentro del presidente Asfura y el presidente Trump nos llena de optimismo para un mejor futuro para Honduras. Estados Unidos es hogar para muchos hondureños y es nuestro principal socio comercial. ¡Enhorabuena!”, expresó la titular del Cohep.

A través de un mensaje publicado el sábado en su cuenta oficial de X, Gallardo destacó la importancia de Estados Unidos como socio estratégico para Honduras y como destino de miles de compatriotas.

Anabel Gallardo , presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), calificó como positiva la reunión sostenida entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, al considerar que el encuentro abre expectativas favorables para el futuro económico del país.

Las declaraciones de la representante del sector privado se produjeron luego de que el presidente Donald Trump hablara de la reunión que sostuvo con Nasry Asfura en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, en la que abordaron temas estratégicos como comercio, inversión y seguridad.

Trump destacó que mantiene una “estrecha colaboración” con el mandatario hondureño en materia de seguridad regional y afirmó que ambos gobiernos trabajan de manera conjunta para combatir a los cárteles del narcotráfico, enfrentar el crimen organizado y deportar inmigrantes en situación irregular y miembros de bandas criminales desde Estados Unidos.

“Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Mar-a-Lago (...) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito”, escribió el líder republicano en su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense añadió que durante el encuentro también se discutieron inversión y comercio bilateral, además de “muchos otros temas”, y resaltó que el presidente hondureño se enfoca en la salud, bienestar, educación y prosperidad económica de su país.

“Espero dar la bienvenida al presidente Asfura de nuevo en Estados Unidos”, agregó Trump.

Por su parte, el presidente Nasry Asfura calificó la reunión como productiva y reafirmó la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos.

“Agradezco al presidente Donald J. Trump por su hospitalidad y por una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos. Coincidimos en fortalecer la inversión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para nuestra gente”, expresó Asfura en su cuenta oficial de X.

El mandatario hondureño aseguró además que ambos países continuarán construyendo una alianza basada en el respeto mutuo, la cooperación y el desarrollo compartido, y reiteró que Honduras está preparada para crecer, atraer inversión y consolidarse como un socio estratégico confiable para Estados Unidos en la región.

“Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad”, añadió.

Asfura viajó a Estados Unidos en un vuelo comercial, acompañado por la canciller Mireya Agüero, ministra de Relaciones Exteriores, según confirmó una fuente del Ejecutivo hondureño.

Antes de su salida desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, al norte de Tegucigalpa, el presidente subrayó que uno de los objetivos centrales del encuentro fue proteger las exportaciones hondureñas ante las recientes políticas comerciales de Washington.