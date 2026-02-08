Kervin Arriaga sufrió fuerte choque: amargo regreso con Levante en España

Madrid, España.

Duro momento. El hondureño Kervin Arriaga tuvo un regreso amargo este domingo 8 de febrero con el Levante de España tras dar el susto por un fuerte choque y terminó saliendo en camilla en la recta final de la derrota ante el Athletic Club (4-2) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Las Granotas comenzaron perdiendo en el encuentro con un doblete de Gorka Guruzeta (29' y 34'), para ese entonces el catracho no estaba en el terreno de juego. Ya en la segunda etapa, Luís Castro hizo ingresar a Arriaga en el 46', teniendo sus primeros minutos tras su ausencia en los últimos juegos de la Liga Española.

Conforme avanzó el segundo tiempo, el Levante con un acrobático remate de media chilena de Elgezabal superó por alto a Unai Simón, y encontró el descuento. Con el 2-1 llegaron cinco minutos de incertidumbre a los que pareció poner fin Serrano en el 86 con el 3-1, pero el Levante no arrojó la toalla y Olasagasti, con una gran volea desde fuera del área, devolvió los sudores a la parroquia rojiblanca.