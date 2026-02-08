Kervin Arriaga sufrió fuerte choque: amargo regreso con Levante en España

Duro momento. El hondureño Kervin Arriaga tuvo un regreso amargo este domingo 8 de febrero con el Levante de España tras dar el susto por un fuerte choque y terminó saliendo en camilla en la recta final de la derrota ante el Athletic Club (4-2) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Las Granotas comenzaron perdiendo en el encuentro con un doblete de Gorka Guruzeta (29' y 34'), para ese entonces el catracho no estaba en el terreno de juego. Ya en la segunda etapa, Luís Castro hizo ingresar a Arriaga en el 46', teniendo sus primeros minutos tras su ausencia en los últimos juegos de la Liga Española.
Conforme avanzó el segundo tiempo, el Levante con un acrobático remate de media chilena de Elgezabal superó por alto a Unai Simón, y encontró el descuento. Con el 2-1 llegaron cinco minutos de incertidumbre a los que pareció poner fin Serrano en el 86 con el 3-1, pero el Levante no arrojó la toalla y Olasagasti, con una gran volea desde fuera del área, devolvió los sudores a la parroquia rojiblanca.
Sin embargo, en la recta final del partido la afición sufrió también un susto importante tras un fuerte choque entre Unai Simón y Kervin Arriaga en el complemento.
El hondureño tuvo que abandonar el campo en camilla y la afición en San Mamés lo despidió entre aplausos. En la prolongación derivada de esa atención médica de Arriaga, Serrano firmó el 4-2 definitivo del Athletic Club sobre el Levante.
Kervin Arriaga no tenía acción desde el pasado 11 de enero, cuando fue titular en el empate 1-1 frente al Espanyol. Su regreso representaba una oportunidad importante para volver a tomar ritmo competitivo en un momento clave de la temporada.
Con este resultado, el Levante sigue sin salir de la zona roja en la Liga Española. Se mantiene en el penúltimo puesto de los lugares del descenso con 18 unidades, solo dos por encima del Real Oviedo que no jugó esta jornada por la suspensión de su partido ante Rayo Vallecano.