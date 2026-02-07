  1. Inicio
Bryan Róchez vuelve a marcar y suma cinco goles con el Leixoes esta temporada

El hondureño Bryan Róchez fue clave en la victoria del Leixoes, al marcar su quinto gol de la temporada y abrir el camino hacia un triunfo.

Portugal.

El hondureño Bryan Róchez tuvo una gran actuación en el fútbol portugués marcando en la victoria 2-1 del Leixoes sobre el Feirense en el duelo correspondiente a la jornada 21 de la segunda división del país luso.

El atacante catracho se hizo presente en el marcador a los 25 minutos cuando recibió un pase al espacio en el lateral del área y definió con un potente cañonazo por bajo para vencer al portero rival y abrir la cuenta en un compromiso en el que posteriormente Salvador Agra aumentaría la ventaja para los de casa y Desmond Nketia recortaría distancias.

De esta forma, Bryan Róchez llegó a cinco goles en la temporada y además ayudó a su equipo a abandonar la zona de descenso. Actualmente, los "Héroes del mar" marchan en la posición decimocuarta y le sacan dos puntos de ventaja al Portimonense y al Peñafiel en la lucha por la salvación.

Dereck Moncada se destapa con doblete en triunfo del Internacional de Bogotá

A lo largo de la temporada, Róchez ha marcado frente a rivales como Académico Viceu, Pacos Ferreira, Marítimo, Lourosa y Feirense.

El próximo desafío que tendrá el Leixoes de Róchez será ante el Farense, rival directo en la lucha por la salvación, en condición de visitante.

Honduras presionada: Guyana triunfa en su debut en el Premundial Sub-17

