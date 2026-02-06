Dereck Moncada se destapa con doblete en triunfo del Internacional de Bogotá

Colombia.

El joven delantero hondureño Dereck Moncada continúa dejando una huella importante en el fútbol colombiano. El atacante de 18 años se gastó con el Internacional de Bogotá un doblete este viernes 6 de febrero.

De esta forma celebró su tercer y cuarto gol en la Primera A de Colombia y consolidándose como una pieza clave en el ataque de su equipo.

Dereck Moncada celebró sus goles en el enfrentamiento contra el Deportivo Independiente Medellín, DIM, en el estadio Atanasio Girardot. El primer gol se dio al minuto 6 y el segundo al 42.

Moncada abrió su cuenta goleadora el 23 de enero de 2026, cuando marcó el primer gol oficial en la historia del Internacional de Bogotá en la liga colombiana, en el triunfo por 2-1 ante Cúcuta Deportivo.