Dereck Moncada se destapa con doblete en triunfo del Internacional de Bogotá

El delantero hondureño le dio la victoria al Inter de Bogotá con dos goles contra el Deportivo Independiente Medellín.

Colombia.

El joven delantero hondureño Dereck Moncada continúa dejando una huella importante en el fútbol colombiano. El atacante de 18 años se gastó con el Internacional de Bogotá un doblete este viernes 6 de febrero.

De esta forma celebró su tercer y cuarto gol en la Primera A de Colombia y consolidándose como una pieza clave en el ataque de su equipo.

Dereck Moncada celebró sus goles en el enfrentamiento contra el Deportivo Independiente Medellín, DIM, en el estadio Atanasio Girardot. El primer gol se dio al minuto 6 y el segundo al 42.

Moncada abrió su cuenta goleadora el 23 de enero de 2026, cuando marcó el primer gol oficial en la historia del Internacional de Bogotá en la liga colombiana, en el triunfo por 2-1 ante Cúcuta Deportivo.

Dereck Moncada suma cuatro goles con la camiseta del Internacional de Bogotá en Colombia.

Ese tanto no solo significó su estreno, sino también un momento histórico para el club capitalino. Siendo la primera anotación oficial de la institución colombiana.

En su siguiente presentación, el hondureño volvió a aparecer con gol y fue protagonista en la victoria 3-2 frente a Jaguares de Córdoba el 29 de enero, anotando el tercer tanto del Inter Bogotá en ese compromiso.

Previo a este encuentro, el Internacional de Bogotá llegó con 7 puntos en el campeonato de la máxima categoría de la división colombiana.

