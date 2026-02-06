Real Madrid amarra primer fichaje, Barcelona firmó joya y Cristiano Ronaldo sorprende

A sus 33 años, el mediocampista neerlandés Marco van Ginkel ha anunciado que se retira del fútbol. Desde julio estaba sin equipo tras su marcha del Boavista. Van Ginkel, que inició su carrera en el Vitesse, vivió un auténtico calvario con la lesiones. Una dolencia de rodilla, que se le complicó con una infección, le tuvo sin jugar 957 días entre 2018 y 2021. Se le auguraba un gran futuro cuando en 2013 fue uno de los primeros fichajes de José Mourinho en su segunda etapa en el Chelsea, pero las lesiones marcaron su trayectoria. Jugó también, entre otros equipos, el Milan, el PSV y el Stoke.