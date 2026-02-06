Real Madrid amarra primer fichaje, Barcelona firmó joya y Cristiano Ronaldo sorprende

Estos son los últimos movimientos que se han dado en el mercado de fichajes de Europa en las últimas horas.
El Manchester City ha puesto su mirada en el Barcelona. Pep Guardiola busca reforzar su esquema defensivo con un perfil de lateral derecho que ofrezca garantías absolutas en la salida de balón y quiere llevarse a Jules Koundé, actual baluarte del Barça. La oferta inicial es de 80 millones de euros.
A sus 33 años, el mediocampista neerlandés Marco van Ginkel ha anunciado que se retira del fútbol. Desde julio estaba sin equipo tras su marcha del Boavista. Van Ginkel, que inició su carrera en el Vitesse, vivió un auténtico calvario con la lesiones. Una dolencia de rodilla, que se le complicó con una infección, le tuvo sin jugar 957 días entre 2018 y 2021. Se le auguraba un gran futuro cuando en 2013 fue uno de los primeros fichajes de José Mourinho en su segunda etapa en el Chelsea, pero las lesiones marcaron su trayectoria. Jugó también, entre otros equipos, el Milan, el PSV y el Stoke.
El vínculo de Luis Enrique con el PSG tiene duración hasta junio de 2027 y el club francés está en pláticas para renovarlo hasta 2030. Sin embargo, en medio de esta negociación, apareció el Manchester United. Según los últimos reportes de la prensa inglesa, directivos de los 'Red Devils' se habrían reunido con el agente del entrenador la semana pasada. El objetivo de la reunión era convencerlo de rechazar cualquier oferta de renovación del equipo parisino y ficharlo la próxima temporada.
Pep Guardiola insistió en que le "queda un año de contrato" en el Manchester City y en que lo cumplirá ante los rumores de que podría abandonar el club inglés en verano. Firmó a finales de 2024 un contrato hasta junio de 2027, pero en los últimos días se ha rumoreado que podría no cumplirlo y marcharse del City el próximo verano. Repreguntado sobre si sabe ya lo que va a hacer en verano, el español insistió: "La respuesta es la misma que te dije hace dos meses", cuando aseguró que se quedaría y que cumpliría su contrato con el club mancuniano.
Cristiano Ronaldo está en rebeldía con la Liga Profesional de Arabia Saudita. El portugués volvió a ausentarse en partido del Al Nassr este viernes ante Al-Ittihad y decidió que no volverá a jugar el campeonato si no recibe respuestas concretas por parte de las autoridades de la Liga Saudí.
CR7, que tiene contrato con el Al Nassr hasta el año 2027, ha anunciado su futuro inmediato. La protesta de Cristiano Ronaldo va más allá. De no haber cambios favorables en la conformación del plantel en las próximas semanas, el luso buscaría forzar su salida del club en el mes de junio.
El Minnesota United anunció este viernes el fichaje de James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre. El colombiano permanecerá vinculado con el equipo de la MLS hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el equipo en la red social X.
Fermín López selló este viernes su renovación con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, extendiendo su vínculo por dos temporadas más con el club de sus sueños. Durante el acto de firma, el centrocampista español expresó su ambición y dejó claro que su mejor versión está aún por llegar: "Todavía no estoy en mi ‘prime’; tengo 22 años y aún me queda margen de mejora".
El Manchester City buscará un nuevo fichaje ante la salida de Bernardo Silva, quien termina contrato en verano y aún no ha renovado. Pep Guardiola estaría buscando fichar a Sandro Tonali, del Newcastle, que ha tasado al italiano en 80 millones de euros y tiene contrato hasta 2028. Real Madrid y Barcelona también están interesados.
Hansi Flick se refirió al futuro de Robert Lewandowski, que acaba contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio. "Por supuesto que hemos hablado de esta situación, pero no es el final de temporada. No sé qué pasará. Sé que quiere jugar un poco más, tener más minutos, está en un buen momento. Él adora jugar por el Barça, no sé qué va a pasar al final de temporada. No sabemos lo que va a pasar con el club. Lo sabremos en el futuro", comentó.
El FC Barcelona acudirá al mercado de fichajes de verano para buscar fichar a Lautaro Martínez como sustituto de Robert Lewandowski, quien tiene un pie afuera del club culé. La directiva que encabeza Joan Laporta, con Deco a cargo del área deportiva, ha vuelto a posicionar al delantero argentino en su lista de objetivos prioritarios
Dusan Vlahovic es el otro delantero que tienen en la órbita el Barcelona. El fantástico delantero serbio de 26 años se irá de la Juventus ya que termina contrato en junio y puede llegar al Barça con la carta de libertad en verano. Sería un recambio ideal de un Lewandowski cuyo futuro sigue en el aire.
El Barcelona también busca reforzar la defensa con un zaguero dominante, fiable y con capacidad para sostener la línea defensiva en partidos de máxima exigencia. El gran deseo de Flick es Nico Schlotterbeck, central alemán del Borussia Dortmund.
El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha comentado que intentaron que Marc Bernal (18 años), jugador del Barça, llegara en el mercado de invierno. "Tuvimos interés en Bernal porque nos hacía falta un jugador para esa posición. Deco fue muy correcto y me dijo que era un jugador que no sería fácil que saliera. Si veían que fichaban jugadores y no tenía los minutos quizás salía. Pero si sigue en el Barça es porque ven que puede tener minutos importantes".
El Real Madrid ya tiene definido a su primer refuerzo para el próximo mercado de fichajes de verano y el nombre no sorprende en Valdebebas. Endrick regresará al club blanco una vez finalizada su cesión en el Olympique de Lyon, donde ha recuperado protagonismo, confianza y gol.
Vitinha gusta mucho al Real Madrid y desde El Nacional de Cataluña aseguran que en el PSG ya dan por hecho que el mediocampista portugués tiene cerrado un acuerdo con el club blanco y saldrá por 100 millones de euros. La Cadena Ser informó hace unos días que el futbolista tiene una opción de salida por un contrato privado con el equipo parisino. Lo sabe el propio jugador, lo sabe el París Saint Germain y ya lo sabe el conjunto español.
Alex Oxlade-Chamberlain está a un paso de ser nuevo jugador del Celtic tras llegar a un acuerdo verbal con el club escocés. El centrocampista inglés ya se encuentra en Glasgow para firmar un contrato de seis meses con opción a una extensión, según informa Fabrizio Romano.
Informa Fabrizio Romano que el Fulham ha reactivado las conversaciones para fichar a Ricardo Pepi del PSV para la ventana de verano después de que el acuerdo se cancelara en enero. La directiva del club inglés ya está al tanto de con el jugador y el equipo neerlandés.
Javier Mascherano no cierra la puerta a la llegada de más fichajes para el Inter Miami. El argentino así lo ha hecho saber a la directiva en una rueda de prensa: "No nos retiramos nunca, porque el mercado es más largo que el resto y siempre estamos en búsqueda de poder sumar gente que nos aporte y nos mejore lo que tenemos hasta este momento”, reconoció el DT.
La dirección deportiva del PSG ha reactivado su radar de búsqueda para capturar a la mayor promesa del fútbol francés en el extranjero: Eli Junior Kroupi. El joven atacante de 19 años está asombrando a la Premier League con su capacidad goleadora en el Bournemouth esta campaña. Luis Campos, arquitecto de la plantilla parisina, ya ha iniciado los contactos preliminares para asegurar el regreso del internacional sub-21 a su país natal.