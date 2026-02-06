Seguidores de BTS protestan en México por abusos en venta de boletos

Seguidores del popular grupo de k-pop BTS se manifestaron este viernes en Ciudad de México para exigir claridad ante lo que consideran “abusos” por parte de la empresa Ticketmaster durante la venta de boletos, un proceso en el que, aseguran, faltó transparencia.
Ataviados en su mayoría con banderas y cintas moradas —color asociado al grupo surcoreano—, decenas de manifestantes marcharon hasta la sede de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo al que pidieron que haga “justicia” frente a la falta de “claridad” en la comercialización de las entradas.
“Venimos aquí para pedir justicia, para exigir claridad ante Profeco. Realmente perdimos la oportunidad de poder ver a los chicos aquí en México, que por fin BTS vuelva otra vez al país”, explicó a EFE Andrés Zúñiga, de 18 años. Las personas congregadas forman parte de Army BTS, la comunidad de seguidores del grupo de k-pop en México.
Entre los reclamos, los manifestantes señalaron que muchos de ellos no podrán asistir a los conciertos de su grupo favorito debido a los “precios abusivos” registrados durante la venta de boletos, añadió Zúñiga.Por ello, el joven seguidor defendió la necesidad de “levantar la voz” y solicitó a Profeco que lleve a cabo la investigación anunciada “lo más rápido posible”.
El pasado lunes, el organismo informó que inició un procedimiento para multar a Ticketmaster con más de 5 millones de pesos (unos 277.800 dólares) por presuntas infracciones a la ley en la venta de entradas. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, participó el lunes durante una rueda de prensa en la Cineteca Nacional Chapultepec, de la Ciudad de México (México). La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México informó que inició un procedimiento para multar a Ticketmaster por más de 5 millones de pesos (unos 277.800 dólares) por presuntas infracciones a la ley en la venta de boletos para los conciertos del popular grupo de K-pop BTS en el país.
La alta demanda por los conciertos de BTS en Ciudad de México dejó fuera a cerca del 94 % de los interesados, ya que 2,1 millones de usuarios intentaron adquirir boletos, mientras que solo había 136.400 entradas disponibles, de acuerdo con datos proporcionados por la empresa vendedora.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para solicitar que BTS ofrezca más fechas de conciertos en el país. La propuesta, indicó la mandataria, está siendo “evaluada” por la productora del grupo.
No obstante, para seguidores como Dylan, esta medida resulta insuficiente. El joven pidió actuar frente a las “estafas” que, a su juicio, se produjeron durante la venta de boletos, algunos de los cuales llegaron a alcanzar precios hasta “diez veces” superiores a su valor original.
“Además de que hubo muchos estafadores aprovechando la situación, me parece que vender boletos hasta diez veces su precio original es excesivo”, afirmó. Respecto a la intervención de Sheinbaum, Dylan reclamó que no se “politice” a BTS, ya que, dijo, “no es para lo que ellos existen”, por lo que aclaró que esta no es una de las principales demandas del movimiento.
Al término de la marcha, la comunidad de seguidores anunció que, pese a que algunos de sus integrantes sostuvieron reuniones con autoridades de Profeco, presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que no se les ha ofrecido “otra alternativa”.