Seguidores de BTS protestan en México por abusos en venta de boletos

El pasado lunes, el organismo informó que inició un procedimiento para multar a Ticketmaster con más de 5 millones de pesos (unos 277.800 dólares) por presuntas infracciones a la ley en la venta de entradas. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, participó el lunes durante una rueda de prensa en la Cineteca Nacional Chapultepec, de la Ciudad de México (México). La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México informó que inició un procedimiento para multar a Ticketmaster por más de 5 millones de pesos (unos 277.800 dólares) por presuntas infracciones a la ley en la venta de boletos para los conciertos del popular grupo de K-pop BTS en el país.