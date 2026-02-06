  1. Inicio
¿Milagro Flores será mamá por inseminación artificial? Esto se sabe

La presentadora de televisión Milagro Flores comparte con sus seguidores una noticia que los ha sorprendido

1 de 10
1 de 10

La presentadora de televisión Milagro Flores ha dado una noticia que ha dejado a sus seguidores sorprendidos, la catracha fue consultada sobre tener hijos.

 Fotos: Instagram @milagrofloresoficial
2 de 10
2 de 10

Antes de profundizar en este tema, la hondureña volvió a confirmar su deseo de ser madre. Y una de sus declaraciones fue que ella trabajará para que su hijo nazca millonario. "Que mi hijo nazca y ya sea heredero", expresó.
3 de 10
3 de 10

Posteriormente, y sin guardarse nada, la figura pública nacional dijo que sino tenía marido a los 33 o 34 años, y quiere parir, lo hará por inseminación artificial.
4 de 10
4 de 10

Milagro, que tiene 32 años recién cumplidos el 25 de enero, no da más de dos años para convertirse en madre. Por ahora, sigue sin tener una relación sentimental confirmada, hasta ahora solo hay rumores con el creador de contenido Supremo.
5 de 10
5 de 10

Aunque ambos han manifestado su deseo de casarse y tener hijos, ambos no confirman ni su noviazgo; sin embargo, todo apunta a que son novios y no lo han revelado.
6 de 10
6 de 10

Flores contó que en Honduras existe un banco de esperma, y que se puede comprar o conseguir un donante. "Si no tengo pareja, voy a inseminar", confesó la presentadora.
7 de 10
7 de 10

"Voy a ser públicamente la primera mamá por inseminación en Honduras porque la doctora me dijo que ya hay, pero que no lo muestran", dijo Milagro sobre lo que podría pasar en un futuro cercano.
8 de 10
8 de 10

Además, Flores dijo que compartiría en sus redes sociales todas las novedades sobre este acontecimiento, que hasta el momento solo es una probabilidad.
9 de 10
9 de 10

¿Qué es la inseminación artificial? Es una técnica de reproducción asistida de baja complejidad que consiste en depositar una muestra de semen, previamente preparada y capacitada en laboratorio, directamente dentro del útero de la mujer.
10 de 10
10 de 10

Su objetivo es maximizar la probabilidad de que los espermatozoides alcancen el óvulo para la fecundación, siendo un proceso rápido, ambulatorio e indoloro.
