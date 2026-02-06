Audiencia inicial del caso Sedesol se reanudará el martes 10 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La audiencia inicial del caso Sedesol, conocido públicamente como “Chequesol”, se reanudará el próximo martes 10 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que conoce la causa decidiera reprogramar la diligencia judicial, la cual podría extenderse por varios días. En esta nueva jornada no estarán presentes la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo, ni algunos de los imputados que actualmente cumplen arresto domiciliario, debido a que su comparecencia no es obligatoria durante esta etapa del proceso.

Sin embargo, las autoridades judiciales han señalado que deberán asistir cuando se emita la resolución de la audiencia inicial. Será precisamente en esa resolución cuando el órgano jurisdiccional determine si procede dictar auto de formal procesamiento contra los 12 imputados, señalados por más de 67 delitos de fraude según el expediente, o si se concede un sobreseimiento. Esta decisión definirá el rumbo de uno de los casos de corrupción más sonados en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Durante la audiencia, los fiscales seguirán presentando pruebas y argumentos que buscan sustentar los señalamientos contra los imputados, mientras que la defensa podrá exponer su versión y solicitar la desestimación de cargos en caso de considerar que no existen fundamentos suficientes. El juez encargado de la causa tiene la facultad de determinar, tras evaluar toda la evidencia, si los imputados continúan el proceso en calidad de procesados o si se sobresee el caso, lo que significaría el cierre de la investigación en esta etapa.

¿Quiénes son los acusados en el caso Sedesol?

Los 12 involucrados en el caso Sedesol son Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Todos los señalados están bajo la medida de arresto domiciliario.

Investigación sobre el caso Sedesol