Acribillan al abogado René Altamirano en el barrio Medina de SPS

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con información preliminar confirmada por familiares que se encontraban en la zona, la víctima fue interceptada por sujetos que se conducían en una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida de manera inmediata.

El reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula, uno de los sectores más transitados de la capital industrial del país.

El ataque ocurrió una cuadra donde se ubica su bufete en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, donde el profesional del derecho quedó tendido sobre la vía pública.

Personas cercanas al lugar alertaron de inmediato a las autoridades y a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar al sitio se confirmó que Altamirano ya no presentaba signos vitales.

Familiares del abogado arribaron minutos después al lugar del crimen, visiblemente afectados por lo ocurrido. Uno de sus hijos declaró a medios de comunicación que desconocen las causas del ataque.

“Lo que usted dice es lo que yo sé realmente. No conocemos nada todavía”, expresó con evidente consternación.

Al ser consultado sobre si tenían información sobre el móvil del crimen, reiteró que no manejaban ningún detalle y que estaban a la espera de que llegaran las autoridades forenses.

“Solo estamos esperando que venga Medicina Forense”, señaló.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.

Cabe destacar que René Altamirano era el apoderado legal del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, una figura política conocida a nivel nacional.

Este hecho ha generado mayor atención pública, debido a su vínculo con casos de alto perfil en el ámbito político y judicial.

El asesinato del abogado René Altamirano se suma a la ola de violencia que continúa golpeando a San Pedro Sula, una de las ciudades más afectadas por hechos criminales en el país.