Antes de Semana Santa esperan aprobar Ley de Empleo Parcial

San Pedro Sula, Honduras.

La Ley de Empleo a Tiempo Parcial avanza en el Congreso Nacional con la expectativa de ser aprobada antes de Semana Santa, según informó este viernes la diputada Sara Zavala, vicepresidenta de la comisión de dictamen. Esto luego de finalizar una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde también participaron otros congresistas del departamento, para socializar la normativa que busca regular esta modalidad laboral y abrir nuevas oportunidades de empleo. Durante el encuentro, Karim Qubain, presidente de la CCIC, dio la bienvenida a los parlamentarios y subrayó la necesidad de contar con un marco legal que amplíe las oportunidades para personas que no pueden acceder a una jornada completa, como los estudiantes y las madres solteras. Qubain aclaró que el objetivo no es precarizar el trabajo, sino crear condiciones claras que beneficien tanto a trabajadores como a empleadores, garantizando el respeto pleno de los derechos laborales y contribuyendo a la dinamización de la economía.

“Buscamos que sea una ley justa y que funcione para dinamizar la economía y beneficiar a todas las partes. Vamos a seguir en comunicación para estar actualizándonos y lograr que la ley salga bien”, expresó el dirigente empresarial. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Indicó que el sector privado ha analizado de forma detallada los principios del proyecto preparado por la comisión dictaminadora, logrando consensos puntuales sobre varios temas clave, entre ellos la equidad en los beneficios tanto para los empleados como para los empleadores. Entre los puntos abordados, dijo que se destacó la importancia de que la ley establezca con claridad la proporcionalidad entre las horas trabajadas y los derechos adquiridos, evitando interpretaciones que puedan generar conflictos laborales o inseguridad jurídica. Otro aspecto señalado durante la reunión fue el rol del Ministerio de Trabajo, al que se le asigna la responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la normativa, lo que implicará un fortalecimiento de su capacidad institucional.