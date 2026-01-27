Lo que debes saber sobre la propuesta de Ley de Empleo Temporal

San Pedro Sula, Cortés

El proyecto de la Ley de Empleo Temporal, que será discutido en el Congreso Nacional para su aprobación, es muy diferente a la derogada Ley de Empleo por Hora, aseguraron diputados. Según los legisladores, la iniciativa busca ofrecer mayor estabilidad laboral y garantizar los derechos de los trabajadores. El Congreso Nacional deberá decidir en las próximas horas si aprueba esta iniciativa que permita a los hondureños trabajar de manera parcial, aunque persisten dudas sobre qué tan similar podría ser a la Ley de Empleo por Hora, derogada en 2022. La propuesta se encuentra actualmente en comisión de dictamen y podría ser presentada al pleno legislativo en cualquier momento.

El diputado liberal Alberto Emilio Cruz, presidente de la comisión especial de dictamen de la Ley de Empleo Temporal, declaró en medios de comunicación que la normativa permitirá a las empresas contratar personal por tiempo indefinido, temporal, por servicios determinados o por obra. Destacó que la contratación por tiempo indefinido se regirá por el artículo 47 del Código de Trabajo. El artículo 47 del Código de Trabajo de Honduras establece la presunción de continuidad laboral, al estipular que los contratos para labores permanentes o continuas se consideran por tiempo indefinido, aun cuando se expresen plazos definidos. Cuando la naturaleza del trabajo es estable, no prevalece la voluntad escrita sobre la duración, con el fin de proteger la permanencia del empleado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La iniciativa contempla los tres modelos de contratación establecidos en el Código Laboral: por tiempo indefinido, temporal y por servicios determinados o por obra. Además, ordena la indemnización por despido, que incluye el auxilio de cesantía y el preaviso. También permite a los empleados afiliarse a organizaciones sindicales y establece que las vacaciones se otorgarán conforme al Código Laboral, sin compensación por días u horas ni mediante bonificaciones. “Por ejemplo, mi departamento, Comayagua, tiene un sector turístico donde la mayor afluencia de clientes es de jueves a domingo. Entonces el patrono puede distribuir las horas durante esos cuatro días, sin superar las máximas legales. Si se exceden las ocho horas en una jornada diurna, ese tiempo se considera extraordinario”, aseveró el diputado Cruz.

La normativa debe ser socializada

Hugo Noé Pino, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), explicó que la ley debe garantizar un trabajo decente, conforme a los estándares establecidos a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Agregó que la normativa debe ser socializada con todos los sectores involucrados, incluidas las centrales obreras. Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, manifestó que la eliminación de la Ley de Empleo por Hora en 2022 afectó de manera significativa a diversos sectores, especialmente al turismo, que genera más de 200,000 empleos en el país. Señaló que muchos pequeños negocios dedicados a este rubro se vieron perjudicados y podrían beneficiarse con una nueva ley que contemple la contratación temporal. “Vemos positiva la intención de reactivar el empleo temporal, siempre que se haga con una regulación clara, protección al trabajador y mecanismos de supervisión. Para competir como destinos de eventos, negocios y turismo general, necesitamos herramientas modernas que permitan crecer sin debilitar el empleo”, afirmó Orellana. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estima que con la nueva normativa se podrían generar más de 250,000 empleos directos en todo el país. El sector privado destaca que muchos jóvenes requieren esta alternativa para continuar sus estudios y, al mismo tiempo, generar ingresos.