Honduras inicia plan de limpieza de playas antes de Semana Santa

Tela, Atlántida

Ante la proximidad del feriado de Semana Santa, período en el que se estima la movilización de más de 2.5 millones de hondureños hacia distintos destinos turísticos, el gobierno de Nasry Asfura anunció el lanzamiento del Programa de Limpieza y Conservación de Playas.

El programa tiene como objetivo mantener en condiciones óptimas los principales destinos costeros del país, que durante la Semana Mayor son de los más visitados.

En el lanzamiento del programa, que se realizó este domingo participaron el secretario de Infraestructura y Transporte Aníbal Ehrler; el secretario de Turismo, Andrés Ehrler y el alcalde de Tela, Ricardo Cálix. El programa permite coordinar acciones para el mantenimiento y conservación de playas en distintos puntos del país.

Son unas 216 personas aglutinadas en 17 microempresas de mantenimiento y personal de supervisión, quienes realizarán las labores de limpieza a lo largo de la zona costera del país.

El proceso que se desarrollará por más de dos meses abarcará un total de 155.93 kilómetros de playa y desembocaduras de ríos, informaron las autoridades.

Las jornadas de limpieza se realizarán en los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Choluteca y Valle.

El lanzamiento del programa se realizó en el municipio de Tela, Atlántida, por lo que el alcalde de Tela, Ricardo Cálix, manifestó que ese impulso desde la Secretaría de Turismo y la SIT, va a permitir mejorar la limpieza de las playas.

“Es un programa que nos enorgullece en Tela, pero que se va a replicar en varios municipios costeros”. De su lado, el ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, indicó que el trabajo que se realizará es importantísimo, ya que las playas del Caribe han estado afectadas por la existencia de plásticos, pero con este programa se espera que los turistas se sientan alegres al gozar de las playas limpias.

Precisó que se están invirtiendo 800 millones de lempiras en la ejecución del programa, que tiene como objetivo que los turistas gocen de un ambiente limpio durante el feriado de la Semana Santa.

Por su parte, el ministro de Turismo, Andrés Ehrler, destacó que el trabajo a realizar por parte de los microempresarios es importantísimo en relación con que se recogerán toneladas de basura debido a que ha existido un abandono de las playas, ya que la limpieza no puede ser solamente cosmética.