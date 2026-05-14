Fallece el hondureño Jorge 'Indio' Urquía, exjugador de Alavés y Mallorca: causa de muerte

Tegucigalpa, Honduras.

El exdelantero hondureño Jorge Urquía, quien jugó para la Selección de Honduras, el Olimpia y los equipos españoles Deportivo Alavés y Mallorca, murió este jueves a los 79 años a causa de un infarto, informaron familiares.

Conocido popularmente como 'el Indio', Urquía murió en un centro de asistencia para mayores de la capital hondureña, donde residía desde hacía varios años.

Urquía inició su carrera a finales de la década de los 60 en el Atlético Indio, antes de dar el salto al Olimpia, el equipo de mayor afición y con más campeonatos (40) en el fútbol hondureño.

Su desempeño en Olimpia, actual campeón al que estuvo ligado hasta inicios de los 70, le permitió viajar a España para jugar en la Segunda División, primero con el Deportivo Alavés y posteriormente con el Mallorca.