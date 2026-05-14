Video del momento donde muere Kellin Flores tras comprar su motocicleta

Tegucigalpa, Honduras

El video del momento exacto en que la joven Kellin Julissa Flores Almendares perdió la vida quedó registrado por cámaras de videovigilancia del kilómetro cuatro de la carretera CA-5 sur de Tegucigalpa.

El video difundido en redes sociales muestra el paso de la motocicleta y del camión cisterna involucrado, pero no permite establecer con precisión si hubo una maniobra imprudente por parte de la joven o del conductor del vehículo pesado.

Debido a la falta de nitidez en la secuencia, la dinámica exacta del accidente no ha sido confirmada, por lo que las autoridades de tránsito deberán determinar lo ocurrido a través de las investigaciones correspondientes.

Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años, había recorrido apenas medio kilómetro en su motocicleta recién adquirida cuando ocurrió el accidente la mañana de este jueves.

El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, en el kilómetro 4 de la carretera CA-5 Sur, a la altura de la colonia Lomas del Tizatillo, luego de que la joven saliera de su turno nocturno en una gasolinera de la zona.

Flores Almendares fue trasladada en estado grave a la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.