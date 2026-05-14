Muere motociclista tras accidente vial en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La joven Kellyn Julissa Flores falleció este día en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera salida al sur de la capital., luego de ser impactada por una cisterna de agua mientras se desplazaba en su motocicleta.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana, en las cercanías del acceso principal a la residencial Lomas de María Auxiliadora, donde, por razones que aún están bajo investigación, se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Según versiones preliminares, la joven había finalizado recientemente su jornada de trabajo, cuando ocurrio el hecho.