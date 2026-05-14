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Muere motociclista tras accidente vial en Tegucigalpa

Autoridades confirmaron la muerte de una joven motociclista quien perdió la vida tras un accidente vial en la carretera al sur de la capital

Muere motociclista tras accidente vial en Tegucigalpa

Kellyn Julissa Flores fallece tras accidente vial en carretera al sur de la capital.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

La joven Kellyn Julissa Flores falleció este día en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera salida al sur de la capital., luego de ser impactada por una cisterna de agua mientras se desplazaba en su motocicleta.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana, en las cercanías del acceso principal a la residencial Lomas de María Auxiliadora, donde, por razones que aún están bajo investigación, se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Según versiones preliminares, la joven había finalizado recientemente su jornada de trabajo, cuando ocurrio el hecho.

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Kellyn Flores era originaria del municipio de Ojojona y trabajaba en una estación de servicio situada frente a la Residencial San Sebastián, donde era reconocida por su trato cordial y apreciada tanto por clientes como por sus compañeros de trabajo.

Personas allegadas indicaron que la joven había adquirido recientemente la motocicleta en la que se conducía, sin prever que terminaría involucrada en el fatal accidente.

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El hecho ha generado profunda consternación entre familiares, amistades y personas cercanas, quienes han manifestado su tristeza y mensajes de condolencias a través de redes sociales. Según personas cercanas a la joven, comentaron que era madre de una niña de tres años.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el suceso.

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Redacción La Prensa
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