Periodista de TVC Edy Quintero es agredido por Guardia de Honor Presidencial

Tegucigalpa, Honduras

Tras lo ocurrido, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó públicamente las acciones registradas contra comunicadores y exigió a las autoridades militares tomar medidas para evitar nuevos incidentes.

El incidente ocurrió mientras varios medios de comunicación realizaban la cobertura del acto oficial, en medio de restricciones de acceso y forcejeos entre miembros de seguridad y periodistas presentes en el lugar.

El periodista hondureño Edy Quintero , del canal TVC , fue agredido este jueves por elementos de la Guardia de Honor Presidencial mientras daba cobertura a la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas realizada en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa.





“Condenamos esta imagen que provocaron los miembros de la Guardia de Honor Presidencial (GHP), en contra de varios colegas de la prensa, en especial de nuestro colega Edy Quintero del noticiero Hoy Mismo”, expresó el gremio mediante un pronunciamiento.

El CPH hizo un llamado a la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas para que investigue lo sucedido y adopte correctivos dentro de la institución castrense.

“El llamado enérgico a la máxima autoridad de las FF AA para que actúe y tome medidas para que no vuelvan ocurrir estas acciones agresivas en contra de los periodistas que solo pretenden hacer su trabajo”, añadió el organismo.

Asimismo, el Colegio de Periodistas señaló la necesidad de capacitar a los miembros de seguridad sobre el trato hacia los medios de comunicación durante coberturas oficiales.

“Es importante adiestrar o educar a sus miembros de cómo tratar este tipo de situaciones. No queremos que las mismas acciones del reciente pasado en la institución castrense sigan reflejándose en el presente”, concluyó el pronunciamiento.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han emitido una postura oficial sobre el incidente denunciado por el periodista y el gremio periodístico.