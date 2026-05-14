Henry Turcios, el hombre que ofreció viaje en moto por 150 lempiras a Yorleni Alas y su hermana

San Pedro Sula, Honduras

Henry Joseph Turcios Hernández enfrenta audiencia inicial este jueves en Puerto Cortés por delitos de violación, robo con violencia e intimidación agravada contra la hermana de Yorleni Alas, joven desaparecida desde el pasado 4 de mayo luego de salir del trabajo. Según el relato de Noé Pérez, padre de ambas jóvenes, un hombre que se transportaba en motocicleta se ofreció a llevarlas a su vivienda a cambio de 150 lempiras. De acuerdo con la denuncia, el individuo aseguró que trasladaría primero a una de ellas y luego regresaría por la otra. Sin embargo, solo una de las hermanas volvió a casa.

"Cuando ellas salieron de trabajar venían caminando por la playa y por la Base Naval llegó un hombre en una moto y les dijo que les cobraba 150 lempiras para llevarlas a casa", explicó el progenitor de las jovencitas. La joven sobreviviente denunció que antes de ser llevada a su vivienda habría sido víctima de abuso sexual y que desde entonces desconoce el paradero de su hermana Yorleni.

Delitos que enfrenta Henry Turcios

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público en la zona norte, explicó que actualmente Henry Joseph Turcios Hernández únicamente está siendo procesado por el caso denunciado por la menor que sobrevivió al ataque. “Este sospechoso únicamente está siendo juzgado por el caso que denunció otra menor, hermana de la que se supone fue hallada en osamenta este jueves (Yorleni Alas). (A Henry) se le supone responsable del delito de violación, robo con violencia e intimidación agravada”, declaró Guzmán. El portavoz añadió que la osamenta encontrada recientemente permanece bajo análisis en Medicina Forense para determinar si corresponde a Yorleni Alas.