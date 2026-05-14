Investigan si restos hallados en Puerto Cortés son de Yorleni Alas

Según el testimonio brindado, un sujeto que se movilizaba en motocicleta les habría ofrecido llevarlas hasta su casa a cambio de 150 lempiras. La versión de la otra joven señala que el individuo propuso trasladar primero a una de ellas y posteriormente volver por la segunda, acuerdo bajo el cual ambas abordaron el vehículo en distintos momentos.