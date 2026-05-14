Investigan si restos hallados en Puerto Cortés son de Yorleni Alas

Las autoridades informaron el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en una zona solitaria del municipio de Puerto Cortés. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que podría tratarse de la joven Yorleni Alas, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida desde el lunes 4 de mayo.
Sin embargo, la identificación oficial aún no ha sido confirmada y las investigaciones continúan para esclarecer el caso.
De acuerdo con el testimonio de su padre, Noé Pérez, la joven Yorleni Alas, de 18 años, fue vista por última vez el lunes, indicó que tanto ella como su hermana habrían desaparecido después de salir de su lugar de trabajo en Puerto Cortés, en circunstancias que aún están bajo investigación.
Según el testimonio brindado, un sujeto que se movilizaba en motocicleta les habría ofrecido llevarlas hasta su casa a cambio de 150 lempiras. La versión de la otra joven señala que el individuo propuso trasladar primero a una de ellas y posteriormente volver por la segunda, acuerdo bajo el cual ambas abordaron el vehículo en distintos momentos.
Posteriormente, la hermana de la joven fue encontrada en el relleno sanitario, presentando indicios de haber sido víctima de abuso.
Las sospechas de que el cuerpo encontrado podría corresponder a Yorleni Alas surgen, debido a que la osamenta portaba una cadena similar a la que usaba la joven.
Este detalle ha sido señalado como un indicio preliminar, lo que ha generado la posibilidad de que el cuerpo encontrado corresponda a ella.
De acuerdo con el comisionado Eduardo Lanza, la osamenta encontrada será sometida a los análisis correspondientes por parte de Medicina Forense, con el objetivo de determinar si los restos pertenecen o no a la joven reportada como desaparecida.
Familiares de la joven han indicado que, hasta el momento, no se ha confirmado si los restos encontrados corresponden a Yorleni Alas, por lo que pidieron a la población esperar el informe oficial de las autoridades forenses.
Asimismo, el comisionado informó que ya fue capturado un sospechoso relacionado con el caso, quien actualmente está siendo investigado para determinar su posible participación en el hecho.