Bukele sorprende al compartir video de Elsa Oseguera en sus redes sociales

Antes de la llegada de Nayib Bukele al poder, El Salvador ostentaba el desolador título de uno de los países más violentos del mundo, alcanzando en 2015 una tasa crítica de 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes bajo un escenario de guerra abierta entre pandillas y un Estado incapaz de retomar el control territorial. En contraste, tras la implementación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, el país ha experimentado un desplome estadístico sin precedentes, cerrando el año 2023 con una tasa de apenas 2.4 homicidios y proyectando una cifra cercana al 1.8 para 2026.