Bukele sorprende al compartir video de Elsa Oseguera en sus redes sociales

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió este jueves al compartir una publicación de la periodista y creadora de contenido hondureña Elsa Oseguera en su cuenta de Instagram. Bukele tiene casi 12 millones de seguidores en esa red.
Nayib Bukele se ha consolidado como una de las figuras políticas más disruptivas y mediáticas del siglo XXI, transformando la gobernanza en un ejercicio de comunicación directa a través de sus redes sociales.
Más allá de la política interna, Bukele utiliza sus plataformas para posicionarse como un líder global en temas de innovación financiera y soberanía digital. Su apuesta por el Bitcoin como moneda de curso legal y sus constantes interacciones con figuras del mundo tecnológico y financiero lo mantienen en el centro de la conversación digital global. Bukele ha reafirmado que comparte y publica en sus redes sociales él mismo, aunque las comunicaciones institucionales están a cargo de su equipo de relaciones públicas.
En este caso, el gobernante salvadoreño compartió un video de Elsa Oseguera, quien, en las últimas semanas, ganó el reality show El Desorden de Marko. Oseguera está de visita en El Salvador e informó que donaría dinero a organizaciones sin fines de lucro. Oseguera donó 5,000 dólares a un hogar de menores con discapacidad como parte de sus más recientes actividades en esa nación.
En el video de Oseguera, la periodista muestra un vehículo estacionado en una zona de San Salvador y destaca que las maletas que dejaron en la caja (paila) del mismo están completas: "Estamos revisando las maletas que dejamos aquí. Es de noche. Están todas las maletas. Estamos en el país más seguro de América Latina, aunque alguna gente se atacó y me empezaron a decir 'lambona' y muchas cosas. ¡Qué viva El Salvador!".
Bukele compartió el video de Oseguera al igual que hace con otros creadores de contenido que visitan el país centroamericano, que pasó de ser uno de los más violentos del continente a estar entre las tasas más baja de homicidios.
Antes de la llegada de Nayib Bukele al poder, El Salvador ostentaba el desolador título de uno de los países más violentos del mundo, alcanzando en 2015 una tasa crítica de 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes bajo un escenario de guerra abierta entre pandillas y un Estado incapaz de retomar el control territorial. En contraste, tras la implementación del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, el país ha experimentado un desplome estadístico sin precedentes, cerrando el año 2023 con una tasa de apenas 2.4 homicidios y proyectando una cifra cercana al 1.8 para 2026.
Elsa Oseguera destacó en sus redes sociales el "reposteo" de Bukele. "El presidente de El Salvador Nayib Bukele repostea mi video donde hablo de la seguridad de nuestro pulgarcito", escribió.