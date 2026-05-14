Netflix anuncia gira global inspirada en ‘KPop Demon Hunters’

Netflix anunció el lanzamiento de una gira mundial de “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-Pop”), el fenómeno musical y cultural inspirado en las guerreras del K-pop, que contará con un espectáculo en vivo desarrollado junto a la promotora estadounidense AEG Presents.
La compañía dio a conocer la iniciativa, según informó el medio estadounidense Variety, durante su presentación anual ante anunciantes en Nueva York. Las ciudades incluidas en el recorrido internacional serán anunciadas a finales de año, según señaló Amy Reinhard, presidenta de ventas publicitarias de Netflix.
De acuerdo con un comunicado de Netflix, citado por el mismo medio, la gira será “una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película ganadora de dos premios Oscar de maneras espectaculares”.
La iniciativa ya cuenta con una página web oficial (www.kpopdemonhunterslive.com), donde los interesados pueden registrarse para recibir información y actualizaciones sobre la gira.
“Nada ha captado la atención del mundo como 'KPop Demon Hunters' ('Las guerreras K-Pop')”, afirmó Amy Reinhard, presidenta de ventas publicitarias de Netflix. “Hubo karaokes, disfraces de Halloween, menciones en el US Open y el Palacio de Buckingham”.
El espectáculo buscará recrear la experiencia de los conciertos de HUNTR/X, el grupo ficticio protagonista de la cinta, integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes combinan su carrera como estrellas del K-pop con una lucha secreta contra fuerzas demoníacas.
Escrita y dirigida por Maggie Kang, la película se estrenó en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, al alcanzar 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días disponible en la plataforma.
KPop Demon Hunters se consolidó en 2025-2026 como un fenómeno histórico en Netflix, convirtiéndose en la película más vista de todos los tiempos en la plataforma con más de 500 millones de visualizaciones acumuladas para finales de 2025.
Reconocimientos: Ganadora de los premios a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por «Golden».Critic Choice Award: Ganadora de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.Grammys 2026: La canción principal «Golden» obtuvo cinco nominaciones, ganando Canción del Año. Reconocimiento General: Acumuló más de 60 premios y nominaciones, incluidos los Globos de Oro
En el informe "Lo que vimos" de Netflix de la segunda mitad de 2025, la película acumuló 482 millones de visualizaciones, consolidándose como el título más visto en un periodo de seis meses.Audiencia Joven: Según datos de Nielsen, tuvo un gran impacto en el público de 2 a 11 años, representando el 48% de la audiencia en Estados Unidos