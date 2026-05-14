Netflix anuncia gira global inspirada en ‘KPop Demon Hunters’

En el informe "Lo que vimos" de Netflix de la segunda mitad de 2025, la película acumuló 482 millones de visualizaciones, consolidándose como el título más visto en un periodo de seis meses.Audiencia Joven: Según datos de Nielsen, tuvo un gran impacto en el público de 2 a 11 años, representando el 48% de la audiencia en Estados Unidos