Shakira, Madonna y BTS actuarán en el medio tiempo del Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026, prevista para el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.
La canción oficial del Mundial, “Dai Dai”, publicada la semana pasada, es obra de Shakira. La cantante colombiana también fue autora de “Waka Waka”, himno de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.
Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se tocará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.
Chris Martin, cantante de Coldplay, fue el encargado de seleccionar, a través de la productora con fines benéficos Global Citizen, a los artistas que integrarán este espectáculo, el cual combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos.
Aunque la FIFA aún no ha confirmado todos los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, habitual en el deporte estadounidense, hará que el descanso de la final supere los 15 minutos reglamentarios.
Una situación similar ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, cuando J Balvin, la rapera Doja Cat y la cantante nigeriana Tems participaron en un “halftime show” en la final disputada entre el PSG y el Chelsea, en el mismo estadio que albergará la final del Mundial 2026.
En aquella ocasión, el descanso se extendió hasta los 25 minutos, en lo que fue considerado una prueba de cara al Mundial de 2026.
El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica. La semana pasada, la FIFA también anunció a los artistas que participarán, en México estarán J Balvin y Alejandro Fernández.
También actuarán Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná; el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla.México será el primer país en inaugurar esta trilogía de ceremonias, que continuará en Canadá y Estados Unidos.
Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio, antes del partido entre su selección y Bosnia y Herzegovina, en Toronto. Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Ese mismo día, Estados Unidos iniciará su participación en el torneo ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Los artistas programados para esta ceremonia son Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy.
También están confirmadas Lisa, integrante de Blackpink y la cantante paraguaya Marilina Bogado.