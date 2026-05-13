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Se quieren llevar a Valverde tras escándalo en Real Madrid: "Ha dado un paso"

Dos gigantes de Europa quieren llevarse a Fede Valverde: revelan las ofertas tras el escándalo y la postura del Real Madrid.

Se quieren llevar a Valverde tras escándalo en Real Madrid: Ha dado un paso
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El Real Madrid vive momentos tensos en la recta final de la temporada. Ahora, tras el escándalo de Fede Valverde se habla de posibles salidas en el siguiente mercado de fichajes.
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El capitán uruguayo fue protagonista de un escándalo tras bambalinas. Hace unos días fue envuelto en un pleito con su compañero de esquipo, Tchouaméni.
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Valverde y Tchouaméni se encararon por un lance del juego en el entrenamiento lo que provocó una discusión
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En el enfrentamiento, el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. Más adelante, el club confirmó la baja del jugador y sanciones para ambos.
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El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Los dos recibieron una multa de 500 mil euros.
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Luego de todo el escándalo que generó su cruce, The Mirror informó que se podría dar una posible salida del uruguayo en el siguiente mercado.
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La situación ha alertado y Valverde podría ser uno de los más cotizados en el mercado de pases. Dos gigantes ya se postulan como candidatos fuertes.
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El primero en tocar puertas fue el Manchester United. The Mirror detalla que tras la salida de Casemiro de los Reds Evils, ven con buenos ojos al jugador uruguayo.
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El equipo de la Premier League empezaría a ver cartas sobre la mesa para en la siguiente temporada competir en su regreso a las competencias europeas.
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Según detalla el medio, el Manchester United evalúa una posible venta de otro de sus jugadores: Ugarte. Este sería el sacrificado para darle equilibrio a las finanzas.
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Ahora bien, el Manchester United no es el único que ha mostrado interés por Fede Valverde, sino que otro gigante se mete en la mesa.
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Desde El Chiringuito, el periodista Marcos Benito informa que el PSG se ha puesto en contacto con el entorno del uruguayo para ver cuál es su situación.
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Según comenta el periodista, el cuadro parisino le ha hecho saber al entorno de Fede Valverde que si decide abandonar al Real Madrid, le abren las puertas en el mercado de fichajes.
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“Con esto no quiero decir ni que Fede Valverde quiera abandonar el Real Madrid ni que el Real Madrid le haya comunicado a Fede Valverde absolutamente nada. Pero sí que el PSG ha dado un paso, ha querido saber qué ha sucedido en el desencuentro que tuvo con Tchouaméni y dejar claro que si en algún momento desea salir del Real Madrid, el PSG le abre la puerta del club", detalla el periodista.
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Fede Valverde es uno de los capitanes del Real Madrid y tiene contrato hasta el 2029. El club aún no tiene contemplado ponerlo a la venta, pese al escándalo con Tchouaméni.
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De llegarse a dar la posibilidad, la institución blanca tiene claro que no está dispuesto a negociar con ofertas por debajo de 100 millones de euros.
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Fede Valverde se encuentra en recuperación tras lo sucedido y ahora ya apunta para el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay.
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