Lamine Yamal en problemas: Israel lo denuncia y hace petición al Barcelona

Lamine Yamal está en el ojo del huracán luego de que en las últimas horas ha sido denunciado por Israel tras descubrir lo que hizo.
Yamal se encuentra en plena fase de recuperación debido a una lesión que lo tiene fuera de las canchas. Sin embargo, no deja de generar polémica fuera de las mismas.
La polémica entre Yamal e Israel se debió a lo que hizo el pasado lunes 11 de mayo, un día después de que el FC Barcelona se proclamó como bicampeón de la Liga de España.
La polémica alrededor de Lamine Yamal ha escalado a nivel internacional después de que autoridades israelíes criticaran públicamente al joven futbolista del FC Barcelona por aparecer celebrando el título de Liga con una bandera palestina.
Todo ocurrió durante los festejos del campeonato liguero del Barcelona en las calles de la ciudad catalana. En medio de la celebración, varios aficionados entregaron una bandera de Palestina a Lamine Yamal y el jugador decidió ondearla durante algunos minutos arriba del autobús del club. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron un enorme debate político y deportivo.
La reacción más fuerte llegó desde el gobierno de Israel. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó directamente al futbolista de “incitar al odio” y de fomentar mensajes contra Israel en medio del conflicto bélico en Gaza.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha acusado este jueves al futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal de “incitar contra Israel y fomentar el odio” tras la difusión de unas imágenes en las que el jugador aparece ondeando una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en Barcelona.
Katz ha lanzado sus críticas a través de un mensaje publicado en la red social X y redactado íntegramente en español.
En él, ha vinculado directamente la imagen protagonizada por el internacional español con el actual conflicto en Oriente Medio y con la ofensiva militar israelí contra Hamás tras los ataques del 7 de octubre.
“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”, ha escrito el ministro israelí.
El responsable de Defensa del Gobierno de Israel ha añadido además que quienes respaldan este tipo de mensajes deberían preguntarse si los consideran “humanitarios” o “morales”. “
“Como ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío”, ha afirmado también en su publicación.
En su mensaje, el ministro israelí no ha limitado sus críticas al futbolista y ha apelado directamente al FC Barcelona para que adopte una posición pública respecto a lo ocurrido.
“Espero que un club grande y respetado como el FC Barcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo”, ha escrito Katz.
Hasta este jueves, el club azulgrana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la polémica ni sobre las declaraciones del ministro israelí.
La dimensión internacional del jugador y el enorme seguimiento que tiene en redes sociales contribuyeron a amplificar la difusión de las imágenes y el debate posterior