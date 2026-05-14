Lamine Yamal en problemas: Israel lo denuncia y hace petición al Barcelona

Todo ocurrió durante los festejos del campeonato liguero del Barcelona en las calles de la ciudad catalana. En medio de la celebración, varios aficionados entregaron una bandera de Palestina a Lamine Yamal y el jugador decidió ondearla durante algunos minutos arriba del autobús del club. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron un enorme debate político y deportivo.