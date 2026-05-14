Cada vez menos hondureños cruzan irregularmente por México

Los hondureños están migrando menos hacia el norte del continente americano. Las cifras oficiales del Gobierno de México revelan que el flujo irregular de compatriotas por territorio mexicano cayó 71% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.
De los 1,854 hondureños detectados en México durante el primer trimestre de 2026, el 10% corresponde a menores de 17 años. Las estadísticas detallan que 102 eran niños menores de 11 años y otros 82 tenían entre 12 y 17 años.
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México, entre enero y marzo de este año fueron detectados 1,854 hondureños ingresando de manera irregular a ese país, mientras que en el primer trimestre de 2025 la cifra fue de 6,365.
La diferencia representa una reducción de 4,511 hondureños y refleja un cambio importante en la dinámica migratoria, en un contexto marcado por mayores controles en las rutas hacia México y Estados Unidos, así como por el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.
La caída se observa mes a mes. En enero de 2026 se registraron 601 hondureños, frente a 3,634 en enero de 2025. En febrero, la cifra bajó de 1,649 a 596, mientras que en marzo pasó de 1,082 a 657.
Aunque los números muestran una disminución significativa, el comportamiento de marzo también evidencia un leve repunte respecto a enero y febrero de este año.
Esto indica que la migración no se ha detenido por completo y que todavía hay hondureños dispuestos a asumir los riesgos de la ruta.
El dato más sensible es que 26 niñas, niños y adolescentes viajaban solos, pese a los peligros de la ruta migratoria, marcada por redes de tráfico de personas, extorsiones, secuestros, accidentes y operativos de control.
En el caso de los menores hondureños, la reducción es todavía más pronunciada: el flujo cayó 85.4% en comparación con el primer trimestre del año anterior.
Pese a la disminución, Honduras continúa entre las principales nacionalidades detectadas por las autoridades mexicanas.
En el primer trimestre de 2026, Guatemala encabezó el flujo centroamericano con 2,699 personas, seguido de Venezuela con 2,393 migrantes. Honduras aparece después con 1,854, por encima de Cuba, que registró 1,553.
Especialistas advierten que la migración hondureña podría volver a aumentar si persisten las condiciones económicas, sociales y de inseguridad que históricamente han empujado a miles de familias a salir del país.
Por ahora, los datos reflejan una reducción marcada: los hondureños ya no están saliendo en las mismas cantidades que en años anteriores, aunque la ruta migratoria sigue activa y continúa afectando principalmente a familias jóvenes, niños y adolescentes.
En marzo de 2025, LA PRENSA corroboró que las medidas ordenadas por el presidente de USA, Donald Trump, más el refuerzo de acciones fronterizas, han casi desaparecido el flujo migratorio de hondureños en la frontera entre Guatemala y México, un hecho inédito en la historia de las migraciones.