Hoy vencen amnistías vehicular y de energía; piden hacer planes de pago

Algunas amnistías aprobadas el 13 de febrero de 2026 por el Congreso Nacional llegan a su fin este miércoles 13 de mayo de 2026. Las autoridades recomendaron a los usuarios suscribir planes de pago antes de que finalice el día para acogerse a los beneficios.
Una de las medidas vigentes hasta este miércoles es la amnistía vehicular, que exonera de multas y sanciones por el impago de la Tasa Única Anual por Matrícula Vehicular y tasas viales correspondientes a 2025 y años anteriores. El Instituto de la Propiedad (IP) facilita la gestión de estos beneficios para los propietarios de vehículos. Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses.
El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando las opciones Registro Vehicular, Consultas, Tasa Vehicular y Plan de Pago. “Ya el 14 de mayo se comienzan a generar las multas en nuestro sistema. Tienen hasta este 13 de mayo para hacer sus pagos y suscribir planes de pago con el beneficio”, declaró Bessy Alvarado, jefa de Registro Vehicular del IP.
Autoridades del IP explicaron que, si una persona ya cuenta con un arreglo de pago que incluye multas y desea acogerse a la amnistía, puede cancelar el acuerdo vigente y suscribir uno nuevo para obtener el beneficio. Asimismo, advirtieron que quienes mantengan arreglos de pago deben cumplir con las cuotas en tiempo y forma, ya que, una vez finalizada la amnistía, si vuelven a caer en mora, se aplicarán nuevamente multas y recargos.
Otra amnistía que vence este miércoles es la relacionada con el servicio de energía eléctrica. Los abonados también pueden suscribir planes de pago y acogerse al beneficio. Para aplicar a la amnistía, los abonados deben acudir a cualquiera de las oficinas de atención al cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y el código de cliente.
El programa permite planes de pago de hasta 36 meses, con una prima inicial del 10 %. La amnistía aplica tanto para personas naturales como jurídicas.
Los canales oficiales de información de la ENEE son la línea 118 y el WhatsApp 9440-1515. La institución recordó que el personal que realiza labores en campo debe portar identificación oficial.
La noche del martes 12 de mayo de 2026, el Congreso Nacional aprobó otro paquete de amnistías orientadas a aliviar la situación económica que enfrentan miles de hogares y empresas debido a la acumulación de deudas por servicios básicos y obligaciones fiscales. El decreto, dictaminado favorablemente, establece una ventana de cuatro meses para que los contribuyentes regularicen su situación sin multas, recargos ni intereses, al reconocer que la crisis económica ha vuelto “impagables” muchas de estas obligaciones.
La amnistía incluye beneficios para contribuyentes relacionados con instituciones como el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras empresas de agua potable que operan en los municipios. Además, la amnistía municipal, que estaba próxima a vencer, fue extendida por cuatro meses.
El beneficio tributario permitirá a quienes no cumplieron con sus obligaciones materiales o formales al 31 de diciembre de 2025 realizar pagos extemporáneos sin sanciones pecuniarias. En el caso del IHSS, la amnistía tiene un impacto social directo, ya que obliga a la institución a restablecer de inmediato el acceso a los servicios de salud para afiliados cuyos patronos se acojan al beneficio.
La amnistía migratoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y permitirá a ciudadanos extranjeros regularizar su situación migratoria sin el pago de multas, recargos o sanciones acumuladas por incumplimientos administrativos. Las autoridades indicaron que el beneficio busca facilitar los procesos de permanencia legal y reducir la mora en trámites pendientes ante el Instituto Nacional de Migración (INM).