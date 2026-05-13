Hoy vencen amnistías vehicular y de energía; piden hacer planes de pago

Una de las medidas vigentes hasta este miércoles es la amnistía vehicular, que exonera de multas y sanciones por el impago de la Tasa Única Anual por Matrícula Vehicular y tasas viales correspondientes a 2025 y años anteriores. El Instituto de la Propiedad (IP) facilita la gestión de estos beneficios para los propietarios de vehículos. Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses.