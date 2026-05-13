Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 14 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 14 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Copán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, el corte se realizará en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., abarcando la aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, la carretera a Danlí hasta el kilómetro 9, colonia Jesús de la Buena Esperanza, colonia Mirador de Oriente, residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, el desvío a Tatumbla y zonas aledañas.
Para el municipio de Catacamas, Olancho, la suspensión del fluido eléctrico está prevista de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en comunidades como Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadillas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel y sectores cercanos.
En la zona de Salamá, el corte se efectuará entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m., afectando la aldea Ajuquinapa, los municipios de Jano y Guata, así como las aldeas La Victoria, La Estancia, Jano Viejo y áreas circundantes.
Asimismo, en San Antonio de Oriente, la interrupción del servicio será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en parte del valle de San Francisco, aldeas S.O.S., Santa Inés y zonas aledañas.
En el sector de Cofradía y Naco, el corte eléctrico está programado de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., incluyendo colonias como Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre, Montelimar, además de Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y la generadora Los Laureles (Cuyagual).
Para San Pedro Sula, el corte será de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en barrios como Concepción, Medina norte, este y oeste, El Hipódromo, Suncery, Lempira (este y sur), El Benque (sur), Suyapa (centro), así como el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, mercados Dandy, El Rápido y Medina, la Cruz Roja Hondureña del barrio Medina y establecimientos comerciales del sector.
En El Progreso, la suspensión está prevista de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando la UTH, Mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordon’s Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, H y C Publicidad, Arroz San Miguel y residencial La Rubí.
Finalmente, en Santa Rosa de Copán, específicamente en el municipio de Nueva Arcadia, sector de La Entrada, el corte será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en aldeas y colonias como Agua Blanca, barrio El Progreso, colonia San José, barrio El Triángulo, residencial Doña Eva, colonia Betania, colonia 15 de Septiembre, colonia Vanessa, colonia El Marial, colonia Los Olivos y residencial San Jorge.