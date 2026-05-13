Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este jueves 14 de mayo

Para el municipio de Catacamas, Olancho, la suspensión del fluido eléctrico está prevista de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en comunidades como Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadillas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel y sectores cercanos.