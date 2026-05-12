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¿En qué quedó el pleito entre emprendedoras y la municipalidad de El Progreso?

La semana anterior, una emprendedora se viralizó luego de que le cerraran su local a menos de un mes de alquilarlo y eso desató protestas en El Progreso, Yoro

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Esta imagen fue la más viral del viernes 8 de mayo y se registró enfrente del parque Las Mercedes de El Progreso, Yoro. Las dos protagonistas fueron una emprendedora y la juez municipal de esta ciudad.
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Mariela decidió independizarse y alquilar su propio local, pero se lo cerraron y eso desató el malestar colectivo que incluso provocó protestas en el lugar.
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Esa misma noche del viernes, el local fue clausurado y los productor de Mariela quedaron adentro.
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Al día siguiente, un grupo de personas quedaron encerradas, pero luego las autoridades municipales llegaron y abrieron los portones para que salieran.
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A un costado del local se apostaron otras emprendedoras; hicieron una protesta pacífica y ahí comenzaron a negociar hasta llegar a un feliz término.

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Mariela, quien acá aparece junto a Alexander López, alcalde de El Progreso, Yoro, aclaró que ella nunca ha tenido problemas con las autoridades locales.
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Mariela contó que todo lo que se le había quedado adentro del local fue retirado y que este fue cerrado debido a un litigio.

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El grupo de emprendedoras ha alquilado un predio que está frente a Peletería La Nutria, tres cuadras abajo del parque en que comenzaron a ganarse la vida hace cinco años.
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Tras cinco años de entregar en el parque, las emprendedoras estuvieron vendiendo en este parqueo, pero este fue cerrado por cuestiones legales.
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Ahora las emprendedoras están presentes en dos lugares, en el centro frente a Banco de Occidente y frente a la Ucrich, donde antes funcionaba la escuela evangélica.
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