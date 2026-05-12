¿En qué quedó el pleito entre emprendedoras y la municipalidad de El Progreso?

Esta imagen fue la más viral del viernes 8 de mayo y se registró enfrente del parque Las Mercedes de El Progreso, Yoro. Las dos protagonistas fueron una emprendedora y la juez municipal de esta ciudad.
Mariela decidió independizarse y alquilar su propio local, pero se lo cerraron y eso desató el malestar colectivo que incluso provocó protestas en el lugar.
Esa misma noche del viernes, el local fue clausurado y los productor de Mariela quedaron adentro.
Al día siguiente, un grupo de personas quedaron encerradas, pero luego las autoridades municipales llegaron y abrieron los portones para que salieran.
A un costado del local se apostaron otras emprendedoras; hicieron una protesta pacífica y ahí comenzaron a negociar hasta llegar a un feliz término.
Mariela, quien acá aparece junto a Alexander López, alcalde de El Progreso, Yoro, aclaró que ella nunca ha tenido problemas con las autoridades locales.
Mariela contó que todo lo que se le había quedado adentro del local fue retirado y que este fue cerrado debido a un litigio.
El grupo de emprendedoras ha alquilado un predio que está frente a Peletería La Nutria, tres cuadras abajo del parque en que comenzaron a ganarse la vida hace cinco años.
Tras cinco años de entregar en el parque, las emprendedoras estuvieron vendiendo en este parqueo, pero este fue cerrado por cuestiones legales.
Ahora las emprendedoras están presentes en dos lugares, en el centro frente a Banco de Occidente y frente a la Ucrich, donde antes funcionaba la escuela evangélica.