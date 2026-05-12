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Horóscopo de hoy, 13 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 17:53 -
  • Agencia EFE
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Los amigos te serán de gran ayuda para no precipitar el proceso.

Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Excelente momento para mantener conversaciones con tus hermanos o con tus amigos de más confianza, porque de la manera más casual te pueden dar las claves para salir del atolladero en que te has metido.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). La suerte no estará contigo en lo relacionado con las inversiones, donde se aventuran pérdidas. No te dejes vencer por la tentación del dinero fácil que pueda ofrecerte algún conocido, y céntrate en tu propio trabajo.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si dependes de tu propio trabajo puede que comiences a preocuparte por entrar en un bache de inactividad, pero ocurrirá que el ritmo se hace más lento y llegarás a cubrir tus objetivos, pero con mayor tranquilidad.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Recobrarás la confianza y el optimismo acerca de las relaciones humanas porque tus problemas afectivos del pasado se irán resolviendo poco a poco, sin grades dramas.

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LEO (23 julio - 22 agosto). La tranquilidad del hogar está muy bien, pero te convendrá salir de vez en cuando a dar un paseo y ver gente, sobre todo para alejarte del frigorífico, porque puedes estar adquiriendo vicios con la comida.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy se impone en optimismo. Afrontarás con alegría un montón de trabajo que tus jefes te darán en esta jornada. Hay otras cosas que te van muy bien en estos momentos y nadie te va a amargar la fiesta.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las complicaciones vendrán en esta jornada con las personas que menos te esperabas en tu trabajo o estudios; puede ser una cuestión de celos o simplemente de que alguien tiene un mal día, pero tu postura vencerá a la hora de la verdad.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Deberás extremar la precaución con las inversiones especulativas y la firma de contratos, y no será extraño que recurras al asesoramiento de abogados o especialistas de otro tipo para zanjar algunas diferencias con tus socios o familiares.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu idealismo te ha llevado demasiado lejos y tendrás que bajar al terreno cuanto antes. Esperas mucho de las personas y situaciones que te rodean; abre los ojos y se más realista. Vigila los amagos de problemas lumbares.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitas buscar objetivos comunes con tu pareja lo antes posible, no esperes al fin de semana y comienza ya a preparar proyectos especiales, porque la rutina puede cercarte en cualquier momento.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Llega a tu vida un tiempo de tranquilidad, de balance, también es la hora de afrontar los cambios que necesitas a nivel personal, porque si la situación empeora puede afectar también a lo laboral.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los astros te procuran buenos momentos en los negocios, el comercio y la inspiración artística, todo lo cual puede traducirse en el aumento de la cuenta corriente, pero siempre debes salvaguardar tu honestidad.

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