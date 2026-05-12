“Rápidos y Furiosos” tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

El anuncio coincide con la celebración del 25 aniversario de la saga este miércoles 13 de mayo durante el Festival de Cine de Cannes. Desde el estreno de la primera película en 2001, la franquicia ha recaudado más de US$7 mil millones en taquilla a nivel mundial, consolidándose como una de las sagas de acción más exitosas del cine contemporáneo.