“Rápidos y Furiosos” tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

Variety reveló que Peacock expandirá el universo de Rápidos y Furiosos con una nueva serie producida por Universal Television, una noticia que Vin Diesel confirmó durante el evento Upfront 2026 de NBCUniversal.
El actor, quien participará como productor ejecutivo, explicó que este salto a la televisión responde al interés de los seguidores por conocer más sobre los personajes clásicos y sus historias. Además, aseguró que, bajo la supervisión de Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment & Studios, se mantendrá la esencia de “familia” que caracteriza a la franquicia.
Además, aseguró que, bajo la supervisión de Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment & Studios, se mantendrá la esencia de “familia” que caracteriza a la franquicia.
Aunque Diesel mencionó que se desarrollarán cuatro series basadas en el universo de Rápidos y Furiosos, por ahora solo una producción ha sido confirmada oficialmente. Las demás se encuentran en distintas etapas de desarrollo.
Los demás se encuentran en distintas etapas de desarrollo.
El episodio piloto contará con un guion escrito por Mike Daniels y Wolfe Coleman, reconocidos por su trabajo en Las sombras del crimen. Hasta el momento, los detalles de la trama permanecen bajo reserva, aunque Diesel afirmó que la serie buscará honrar el legado de las películas originales.
Hasta el momento, los detalles de la trama permanecen bajo reserva, aunque Diesel afirmó que la serie buscará honrar el legado de las películas originales.
El anuncio coincide con la celebración del 25 aniversario de la saga este miércoles 13 de mayo durante el Festival de Cine de Cannes.
El anuncio coincide con la celebración del 25 aniversario de la saga este miércoles 13 de mayo durante el Festival de Cine de Cannes. Desde el estreno de la primera película en 2001, la franquicia ha recaudado más de US$7 mil millones en taquilla a nivel mundial, consolidándose como una de las sagas de acción más exitosas del cine contemporáneo.
El proyecto televisivo contará también con la participación de productores clave de la franquicia, entre ellos Neal Moritz y Chris Morgan.