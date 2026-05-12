Rosi Fabiola dijo que iba a una fiesta en La Tigra antes de desaparecer y perder la vida

Tras dos días de búsqueda desesperada por parte de sus familiares, fue localizado el cuerpo sin vida de la joven Rosi Fabiola Izaguirre Rodríguez, de 26 años, en una zona boscosa del sector de La Tigra.
El hallazgo se registró la noche del lunes 11 de mayo en la aldea Jutiapa, en las cercanías del Parque Nacional La Tigra, luego de que la joven fuera reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana.
De acuerdo con la información preliminar, la última vez que se tuvo contacto con ella fue la noche del sábado 9 de mayo, cuando salió de su vivienda en el sector de El Hatillo con destino a una fiesta en el desvío de La Tigra.
Familiares indicaron que la joven habría salido en compañía de un primo y un grupo de amigos, sin que posteriormente se volviera a tener noticias de su paradero ni pudiera establecerse comunicación con ella.
Ante su desaparición, los parientes iniciaron una búsqueda por distintos sectores y posteriormente interpusieron la denuncia ante las autoridades competentes.
El cuerpo fue encontrado entre matorrales y hojas secas en una zona de difícil acceso, tras el aviso de pobladores que alertaron sobre la presencia de un cadáver en el sector.
Equipos de la Policía Nacional y Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y acordonar la escena.
De manera preliminar, se informó que el cadáver presentaba varios moretones y se encontraba semidesnudo, además de haber sido cubierto con hojas secas, lo que hace presumir un intento por ocultarlo.
En las imágenes tomadas en el sitio se observan lesiones en el cuello y el rostro, así como una prenda colocada sobre la cabeza de la víctima, según el reporte inicial de las autoridades.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si la joven fue víctima de abuso sexual, por lo que serán los resultados de la autopsia forense los que determinen con precisión las causas de la muerte.
Tampoco se ha informado sobre personas sospechosas ni requeridas para investigación en relación con el caso, mientras las indagaciones continúan.
Equipos de investigación criminal siguen recopilando testimonios, evidencias y recorridos en la zona para reconstruir los últimos momentos de la víctima.