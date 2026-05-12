A Eladio Carrión no le gusta que sus hijos escuchen sus canciones: "Sé que tengo música muy ignorante"

"Sé que tengo mucha música muy ignorante, pero sé hay padres que hacen muy bien su trabajo y que regularizan lo que escuchan sus niños. También sé hay niños que saben lo que es diferenciar lo que está bien o mal, aunque en un futuro, siento y espero, ya no tenga que dividir entre lo bueno o lo malo. Esa es la meta", reflexionó.