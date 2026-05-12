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Cártel del Diablo: noveno capturado habría cobrado rescate del pastor Óscar Núñez

Revelan el rol del noveno capturado del cártel del Diablo en secuestro del pastor Óscar Núñez. Esto se sabe del caso

Cártel del Diablo: noveno capturado habría cobrado rescate del pastor Óscar Núñez
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La Policía Nacional capturó este martes a un supuesto integrante del denominado cártel del Diablo, identificado con el alias de “Sanguinario”, señalado de participar en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez y de cobrar parte del dinero exigido como rescate a sus familiares.

 Foto: LA PRENSA
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El detenido fue identificado por las autoridades como Wilder Fernández Caballero, de 26 años, residente en la aldea Pacayalito, municipio de Colinas, Santa Bárbara.

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Según el informe policial, las labores de inteligencia e investigación permitieron ubicar al sospechoso en la aldea Pacayalito, donde fue arrestado por agentes de seguridad.

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De acuerdo con las investigaciones, Wilmer Fernández Caballero presuntamente forma parte de la estructura criminal denominada cártel del Diablo, grupo señalado por las autoridades de participar en secuestros, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos.

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Las autoridades vinculan al ahora capturado con el secuestro del pastor Óscar Núñez, ocurrido el pasado 20 de abril en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
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Según la versión brindada por familiares, Núñez salió ese día desde su vivienda en Yorito, Yoro, con destino a una de sus propiedades a bordo de un vehículo tipo pick-up Toyota Hilux rojo.
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Durante el trayecto, habría sido interceptado por varios hombres armados que lo sometieron por la fuerza y posteriormente se lo llevaron con rumbo desconocido.
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Horas después, los familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas de supuestos secuestradores, quienes exigían cinco millones de lempiras a cambio de liberar con vida a la víctima.
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La Policía informó que, como resultado de las investigaciones, el cuerpo sin vida del pastor fue localizado el 23 de abril en la aldea Agua Blanca, municipio de San José del Potrero, Comayagua.
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Las autoridades detallaron que Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, habría sido el encargado de recoger parte del dinero entregado por los familiares de la víctima.
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“En una primera instancia, recibió la cantidad de 400 mil lempiras; posteriormente continuó exigiendo un segundo pago”, señala el informe policial.
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Según las investigaciones, los familiares decidieron entregar un millón de lempiras adicionales, sumando un total de un millón 400 mil lempiras pagados a los supuestos secuestradores.
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No obstante, pese a los pagos realizados, los criminales habrían asesinado al pastor Óscar Núñez.
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La Policía Nacional indicó que el detenido sería el noveno supuesto integrante del Cártel del Diablo capturado durante los recientes operativos ejecutados en zonas de Yoro, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.
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Durante la captura, las autoridades decomisaron un teléfono celular color blanco, una pistola marca Glock color negro y 12 proyectiles calibre .40 sin percutir.
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La captura se ejecutó mediante una operación conjunta entre agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNPSC), la UDEP-16, DIPAMPCO y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

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