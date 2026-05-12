Cannes homenajea a Guillermo del Toro y a El laberinto del fauno

“Fue la segunda peor experiencia filmando de mi vida —admitió—. La primera fue hacer Mimic con los Weinstein”, dijo en referencia a Bob y Harvey Weinstein, productores del filme. Del Toro afirmó que no habría podido completar el proyecto sin el elenco y destacó especialmente el trabajo de la actriz española Ivana Baquero, protagonista de la historia en el papel de Ofelia. El reparto también incluyó a Sergi López y Ariadna Gil, entre otros intérpretes.