Cannes homenajea a Guillermo del Toro y a El laberinto del fauno

El Festival de Cannes rindió este martes homenaje al director mexicano Guillermo del Toro y a su película El laberinto del fauno, con motivo del 20 aniversario de la producción hispanomexicana estrenada originalmente en este certamen. El cineasta aseguró que la cinta sigue siendo “pertinente” en la actualidad por su mensaje de esperanza frente al miedo.
“Podemos darnos al amor o al miedo. Nunca, nunca, nunca hay que darse al miedo”, expresó Del Toro, nacido en Guadalajara en 1964, al recordar las dificultades que enfrentó para sacar adelante el proyecto.
La película, restaurada en formato 4K, inauguró la sección Cannes Classics, dedicada a celebrar la historia del cine y del propio festival. La proyección tuvo lugar pocas horas antes de la ceremonia oficial de apertura del certamen, que este año contará con el director neozelandés Peter Jackson como receptor de una Palma de Oro de Honor.
El delegado general del festival, Thierry Frémaux, explicó que El laberinto del fauno representa una idea de cine clásico “renovada”, pese a tratarse de una película relativamente reciente.
En la edición de 2006, la cinta fue la última proyectada dentro de la competición oficial y recibió una ovación de 23 minutos. Este martes, el público del auditorio Debussy del Palacio de Festivales volvió a recibir de pie al realizador mexicano.
“Fue el último hace 20 años y es el primero este año”, comentó Frémaux. “Fue la última y todo el mundo se había ido, y ahora todo el mundo está todavía llegando”, respondió entre risas Del Toro.El director de La forma del agua recordó con emoción que numerosos obstáculos amenazaron la producción de la película, ambientada en los años posteriores a la Guerra Civil española.
“Fue la segunda peor experiencia filmando de mi vida —admitió—. La primera fue hacer Mimic con los Weinstein”, dijo en referencia a Bob y Harvey Weinstein, productores del filme. Del Toro afirmó que no habría podido completar el proyecto sin el elenco y destacó especialmente el trabajo de la actriz española Ivana Baquero, protagonista de la historia en el papel de Ofelia. El reparto también incluyó a Sergi López y Ariadna Gil, entre otros intérpretes.
Del Toro afirmó que no habría podido completar el proyecto sin el elenco y destacó especialmente el trabajo de la actriz española Ivana Baquero, protagonista de la historia en el papel de Ofelia. El reparto también incluyó a Sergi López y Ariadna Gil, entre otros intérpretes.
El cineasta recordó además la sorpresa que le provocó la prolongada ovación recibida en el estreno de gala en Cannes hace dos décadas. “Duró tanto como ir de casa al trabajo”, comentó.
En su intervención final, Del Toro lanzó un mensaje de esperanza y defendió la capacidad de cualquier persona para crear arte, incluso mediante herramientas digitales accesibles. “No podemos cambiar la historia, pero podemos cambiarla un poco”, concluyó.