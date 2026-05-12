Real Madrid lo convence: Firmará por tres años y "tiembla" Barcelona

El regreso del técnico portugués despierta todo tipo de emociones entre los aficionados madridistas. Durante su primera etapa en el club, entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al equipo la competitividad europea y poner fin al dominio absoluto del FC Barcelona de Pep Guardiola.