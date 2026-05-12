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Real Madrid lo convence: Firmará por tres años y "tiembla" Barcelona

El club blanco prepara un auténtico bombazo que ya sacude al fútbol europeo y provoca preocupación en el entorno del Barcelona.

Real Madrid lo convence: Firmará por tres años y tiembla Barcelona
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Tras la derrota en el clásico donde dejó como campeón al FC Barcelona, en Real Madrid no se pierde el tiempo y prensa española desvela el fichaje bomba del equipo merengue para volver a la élite.

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Real Madrid ha consumado dos temporadas nefastas ya que se ha ido en blanco y ha tenido que ver como Barcelona es bicampeón del fútbol español.
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Una de las primeras decisiones que ya ha tomado el Real Madrid es que Álvaro Arbeloa no continúe al frente del equipo merengue de cara a la próxima campaña.

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Prensa española señala que Florentino Pérez ya llegó a un acuerdo para el primer fichaje bomba del Real Madrid para la próxima campaña.
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Bombazo total en el fútbol europeo. José Mourinho está a un paso de protagonizar uno de los regresos más impactantes de los últimos años luego de que diversos reportes apuntan a que firmará por tres temporadas con el Real Madrid.
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La noticia ha provocado un auténtico terremoto en el madridismo, especialmente porque desde la directiva consideran que el equipo necesita un técnico con personalidad fuerte, experiencia y capacidad para manejar un vestuario lleno de estrellas tras una temporada marcada por la irregularidad y las críticas.
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Según la información que circula en España, Mourinho sería presentado oficialmente dentro de dos semanas y ya existiría un acuerdo prácticamente cerrado entre ambas partes.
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Mourinho estaría completamente decidido a regresar al club blanco y, de acuerdo a las versiones cercanas a la negociación, el aspecto económico no ha sido un problema para cerrar el trato.
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De hecho, aseguran que el técnico luso está tremendamente ilusionado con volver a dirigir al Real Madrid y que su prioridad absoluta era regresar al banquillo merengue sin importar las condiciones del contrato
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El regreso del técnico portugués despierta todo tipo de emociones entre los aficionados madridistas. Durante su primera etapa en el club, entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al equipo la competitividad europea y poner fin al dominio absoluto del FC Barcelona de Pep Guardiola.
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Más allá de los títulos, el portugués dejó una huella imborrable por su personalidad explosiva, sus enfrentamientos mediáticos y su capacidad para generar un espíritu combativo dentro del vestuario.
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Ahora, el posible retorno de Mourinho llega en un contexto muy distinto. El Real Madrid busca recuperar estabilidad y volver a dominar tanto en España como en Europa, y Florentino Pérez considera que el técnico portugués reúne las características necesarias para afrontar un momento de máxima presión.
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"El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar", remarca Fabrizio Romano.
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José Mourinho es considerado uno de los entrenadores más influyentes, polémicos y exitosos del fútbol moderno. Nacido el 26 de enero de 1963 en Setúbal, Portugal, el técnico luso construyó una carrera legendaria gracias a su fuerte personalidad, mentalidad competitiva y capacidad para transformar equipos en candidatos al título.
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