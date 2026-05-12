Real Madrid lo convence: Firmará por tres años y "tiembla" Barcelona

Tras la derrota en el clásico donde dejó como campeón al FC Barcelona, en Real Madrid no se pierde el tiempo y prensa española desvela el fichaje bomba del equipo merengue para volver a la élite.
Real Madrid ha consumado dos temporadas nefastas ya que se ha ido en blanco y ha tenido que ver como Barcelona es bicampeón del fútbol español.
Una de las primeras decisiones que ya ha tomado el Real Madrid es que Álvaro Arbeloa no continúe al frente del equipo merengue de cara a la próxima campaña.
Prensa española señala que Florentino Pérez ya llegó a un acuerdo para el primer fichaje bomba del Real Madrid para la próxima campaña.
Bombazo total en el fútbol europeo. José Mourinho está a un paso de protagonizar uno de los regresos más impactantes de los últimos años luego de que diversos reportes apuntan a que firmará por tres temporadas con el Real Madrid.
La noticia ha provocado un auténtico terremoto en el madridismo, especialmente porque desde la directiva consideran que el equipo necesita un técnico con personalidad fuerte, experiencia y capacidad para manejar un vestuario lleno de estrellas tras una temporada marcada por la irregularidad y las críticas.
Según la información que circula en España, Mourinho sería presentado oficialmente dentro de dos semanas y ya existiría un acuerdo prácticamente cerrado entre ambas partes.
Mourinho estaría completamente decidido a regresar al club blanco y, de acuerdo a las versiones cercanas a la negociación, el aspecto económico no ha sido un problema para cerrar el trato.
De hecho, aseguran que el técnico luso está tremendamente ilusionado con volver a dirigir al Real Madrid y que su prioridad absoluta era regresar al banquillo merengue sin importar las condiciones del contrato
El regreso del técnico portugués despierta todo tipo de emociones entre los aficionados madridistas. Durante su primera etapa en el club, entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al equipo la competitividad europea y poner fin al dominio absoluto del FC Barcelona de Pep Guardiola.
Más allá de los títulos, el portugués dejó una huella imborrable por su personalidad explosiva, sus enfrentamientos mediáticos y su capacidad para generar un espíritu combativo dentro del vestuario.
Ahora, el posible retorno de Mourinho llega en un contexto muy distinto. El Real Madrid busca recuperar estabilidad y volver a dominar tanto en España como en Europa, y Florentino Pérez considera que el técnico portugués reúne las características necesarias para afrontar un momento de máxima presión.
"El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar", remarca Fabrizio Romano.
José Mourinho es considerado uno de los entrenadores más influyentes, polémicos y exitosos del fútbol moderno. Nacido el 26 de enero de 1963 en Setúbal, Portugal, el técnico luso construyó una carrera legendaria gracias a su fuerte personalidad, mentalidad competitiva y capacidad para transformar equipos en candidatos al título.