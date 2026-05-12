Rechaza regreso de Mourinho al Real Madrid: "Otros estarían mejor capacitados"

Mourinho volvió a asomarse en el horizonte del Real Madrid. Desde España se habla de un posible regreso del portugués que ilusiona a muchos; sin embargo hay otros que no están contentos sobre los rumores que lo colocan nuevamente en el banquillo de la institución blanca.
Tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso en enero, el club confió en Arbeloa. Pero el resultado no fue el esperado, por lo que ahora su continuidad en el equipo es cuestionado.
Por ello, con el Real Madrid eliminado de la Copa del Rey, Champions League y sin título de la Liga Española, ya se habla del reemplazo de Arbeloa.
En España ya se habla de una reestructuración en la planilla, y todo, comenzando con el líder del banquillo en el Real Madrid.
Ya se habla de varios nombres para reemplazar a Arbeloa: entre ellos se encuentra Klopp, Pochettino y el que más ha sonado en los últimos días, José Mourinho.
El futuro de José Mourinho ha acaparado la prensa deportiva española e internacional, entre rumores de un posible regreso al Real Madrid para suceder a Álvaro Arbeloa, pero él volvió a insistir este lunes en que no ha hablado "con nadie de otro club".
Mourinho aseguró el lunes que el próximo 18, cuando haya terminado la Liga de Portugal, podrá finalmente "pronunciarse sobre su futuro",
Ahora bien, no para todos ha sido una grata noticia sobre una posible vuelta al Real Madrid, ya que una leyenda del equipo cuestiona los rumores del regreso del portugués.
El exguardameta ha lanzado varios comentarios luego de perder el clásico ante el Barcelona: "Cuando el Real Madrid está 2 temporadas sin ganar un título es para preocuparse".
"Ya “ el clásico” estaba difícil antes de empezar a jugarse. Mirar ya la otra temporada y olvidarnos de la actual", expuso en su cuenta de X (antes Twitter).
Sin embargo, fue este martes que desató revuelo cuando lanzó un nuevo comentario, esta vez oponiéndose a la llegada de Mourinho al banquillo del Real Madrid.
Casillas, no quiere que el portugués sea el entrenador que sustituya a Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco: "No tengo ningún problema con Mourinho... Me parece un gran profesional".
Sin embargo, lanzó:"No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas".
Estas declaraciones del histórico guardameta llegan cuando los rumores sobre una posible vuelta siguen creciendo tras la crisis que está atravesando el club.
Casillas coincidió con José Mourinho durante tres temporadas entre 2010 y 2013 y tuvo problemas con el técnico portugués, que llegó a sentar en el banquillo al que fuera portero del Real Madrid.