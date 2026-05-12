Panamá no perdona: Fue acusado de amaño y toman decisión; severo castigo

"Expreso por este medio mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario" y agregó: "He conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte. Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita".