Panamá no perdona: Fue acusado de amaño y toman decisión; severo castigo

Ya conoce su castigo. El guardameta José Calderón, acusado por amaño de partidos, ha recibido un duro golpe este lunes luego de que la Federación le impusiera una fuerte sanción.
Todo se dio hace unos días en Panamá, en una acción que desató sospechas de un posible amaño de partido ocurrió en el minuto 90.
En dicha jugada, el portero del Sporting San Miguelito, José Calderón, cometió un error que terminó en un autogol y decretó la victoria 3-2 del Alianza FC.
La jugada generó cuestionamientos dentro y fuera del terreno de juego sobre la transparencia del resultado y provocó reacciones inmediatas en el entorno del fútbol nacional.
Incluso compañeros del mismo José Calderón lo empezaron a señalar en redes sociales, lo que hizo que el jugador también lanzara un comunicado aclarando lo ocurrido.
"Reconozco que, en el intento de contener una acción en el área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol”, expresó.
"Expreso por este medio mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario" y agregó: "He conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte. Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita".
Tras las declaraciones, desde Panamá también tomaron cartas en el asunto y mientras lo investigan le han dado un duro castigo.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la suspensión de forma provisional por seis meses al portero mundialista en Rusia 2018, mientras investiga presuntas irregularidades y un posible amaño de partido en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
"La decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones", señaló la FPF en un comunicado.
El organismo disciplinario explicó que la medida fue adoptada tras "las investigaciones preliminares" realizadas sobre el encuentro disputado en la máxima categoría del balompié panameño.
La FPF precisó además que la suspensión provisional se mantendrá vigente mientras "avanzan las pesquisas y se esclarecen los hechos relacionados con el caso".
La semana pasada, la Fepafut ya había advertido en otro comunicado que la manipulación de partidos "atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales" del deporte, y aseguró que actuará con firmeza ante cualquier indicio de prácticas ilícitas.
Tanto la LPF como el Sporting San Miguelito - en su momento- condenaron lo ocurrido y solicitaron una investigación profunda, así como sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.
Este nuevo episodio se suma a denuncias e investigaciones registradas en Panamá en los últimos años, incluidas acusaciones en 2023 y detenciones en 2024 vinculadas a redes de manipulación de partidos, lo que mantiene bajo vigilancia la integridad del fútbol panameño.
Hasta el momento, ni José Calderón ni los clubes involucrados han emitido una postura oficial sobre la suspensión provisional impuesta por la Comisión Disciplinaria.