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Panamá no perdona: Fue acusado de amaño y toman decisión; severo castigo

La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña ha confirmado el duro castigo a guardameta acusado de amaño.

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Ya conoce su castigo. El guardameta José Calderón, acusado por amaño de partidos, ha recibido un duro golpe este lunes luego de que la Federación le impusiera una fuerte sanción.
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Todo se dio hace unos días en Panamá, en una acción que desató sospechas de un posible amaño de partido ocurrió en el minuto 90.
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En dicha jugada, el portero del Sporting San Miguelito, José Calderón, cometió un error que terminó en un autogol y decretó la victoria 3-2 del Alianza FC.
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La jugada generó cuestionamientos dentro y fuera del terreno de juego sobre la transparencia del resultado y provocó reacciones inmediatas en el entorno del fútbol nacional.
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Incluso compañeros del mismo José Calderón lo empezaron a señalar en redes sociales, lo que hizo que el jugador también lanzara un comunicado aclarando lo ocurrido.
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"Reconozco que, en el intento de contener una acción en el área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol”, expresó.
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"Expreso por este medio mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario" y agregó: "He conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte. Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita".
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Tras las declaraciones, desde Panamá también tomaron cartas en el asunto y mientras lo investigan le han dado un duro castigo.
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La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la suspensión de forma provisional por seis meses al portero mundialista en Rusia 2018, mientras investiga presuntas irregularidades y un posible amaño de partido en el Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
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"La decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones", señaló la FPF en un comunicado.
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El organismo disciplinario explicó que la medida fue adoptada tras "las investigaciones preliminares" realizadas sobre el encuentro disputado en la máxima categoría del balompié panameño.
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La FPF precisó además que la suspensión provisional se mantendrá vigente mientras "avanzan las pesquisas y se esclarecen los hechos relacionados con el caso".
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La semana pasada, la Fepafut ya había advertido en otro comunicado que la manipulación de partidos "atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales" del deporte, y aseguró que actuará con firmeza ante cualquier indicio de prácticas ilícitas.
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Tanto la LPF como el Sporting San Miguelito - en su momento- condenaron lo ocurrido y solicitaron una investigación profunda, así como sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.
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Este nuevo episodio se suma a denuncias e investigaciones registradas en Panamá en los últimos años, incluidas acusaciones en 2023 y detenciones en 2024 vinculadas a redes de manipulación de partidos, lo que mantiene bajo vigilancia la integridad del fútbol panameño.
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Hasta el momento, ni José Calderón ni los clubes involucrados han emitido una postura oficial sobre la suspensión provisional impuesta por la Comisión Disciplinaria.

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