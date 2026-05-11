Se irá del Olimpia, bomba en Motagua, presidente renuncia y hondureño a Europa

Entre salidas inesperadas, posibles regresos y jugadores que dan el salto al extranjero, Olimpia y Motagua vuelven a ser protagonistas.
SORPRESA: Jorge Pacheco anunció que no continuará como presidente del CD Choloma tras haber salvado la categoría.
Los clubes Génesis PN y Juticalpa estarían interesados en el fichaje del atacante hondureño Kilmar Peña. Por ahora es agente libre ya que finalizó su contrato con los Lobos de la UPNFM.
El Vida de La Ceiba se encuentra interesado en Hernán "Tota" Medina, quien descendió recientemente con el Victoria.
Dereck Moncada ya está en Suiza para unirse al Lugano de la primera división de ese país. El joven catracho costó 3.5 millones de euros y con 18 años comenzará su periplo por el Viejo Continente.
Jesús Batiz: Varios clubes de la Liga Nacional de Honduras se han interesado en el volante hondureño que milita en el Sporting de Costa Rica.
Alex López: El experimentado jugador hondureño seguiría en la próxima campaña con el Sporting de Costa Rica.
Luis Palma sigue atento a su futuro. Sigue siendo ficha del Celtic y tiene una opción de compra de 4 millones de euros, desde España afirman que el Sevilla ha paralizado su interés en los últimos días.
En tanto, desde Polonia detallaron en las últimas horas que Lech Poznan ha activado la operación para poder comprar al futbolista hondureño Luis Palma.
Desde Real España reconocen que el club que se quiera a Nixon Cruz deberá pagar no más de 500 mil dólares. Su presidente, Elías Burbara, dijo que ningún jugador en Honduras vale un millón de dólares y los mejores se tasarían entre 350-500 mil dólares.
Buba López: El portero finaliza su contrato con Real España al final del presente Clausura 2026-.
Benavídez: El gran capitán del Real España finaliza su contrato con la máquina al final del presente Clausura 2026.
SORPRESA: El defensor zurdo Elisson Rivas sería baja del Olimpia de cara a la próxima campaña.
Elisson Rivas se iría del Olimpia para convertirse en nuevo legionario hondureño. Clubes de Guatemala y El Salvador lo tienen en la mira.
Jefryn Macías está a las puertas de dejar Motagua e irse a la segunda división de España. Actualmente hay visores españoles viéndolo a él y otros jóvenes catrachos. Esto es gestionado por Francis Hernández, director deportivo de las Selecciones Nacionales.
En Motagua no gustó el último partido de Marcelo Santos ante Potros y es casi un hecho que no le renovarán el contrato.
En redes sociales ha surgido el rumor de varios periodistas sobre un posible traspaso de Marcelo Santos al Olimpia.
En Platense han señalado que no existe oferta formal por su goleador Eric Puerto.