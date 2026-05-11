¿Quién es Junior H? El fenómeno de los corridos tumbados que llega a Honduras

Ahora, Junior H llegará a Honduras con su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”, espectáculo que promete un enfoque más emocional y cercano a sus seguidores. El concierto está programado para el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa. La gira incluirá tanto sus mayores éxitos como canciones de su nuevo álbum lanzado en febrero de 2026. El concepto del tour apuesta por las baladas tumbadas y corridos de desamor, manteniendo la esencia sentimental que caracteriza al cantante mexicano y que lo ha llevado a conectar con miles de fans en Latinoamérica.