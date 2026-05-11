¿Quién es Junior H? El fenómeno de los corridos tumbados que llega a Honduras

Junior H se ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la música regional mexicana contemporánea. El artista, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, logró revolucionar el género de los corridos tumbados gracias a una propuesta que mezcla sonidos tradicionales con trap, hip-hop y una fuerte carga emocional que conecta con millones de jóvenes.
Originario de Cerano, Guanajuato, el cantante emigró junto a su familia a Utah, Estados Unidos, cuando era adolescente. Antes de alcanzar la fama internacional, trabajó en restaurantes de comida rápida mientras aprendía a tocar guitarra y acordeón de forma autodidacta, siguiendo tutoriales en internet y escribiendo sus propias canciones.
Su ascenso comenzó en plataformas digitales, especialmente en YouTube, donde sus temas empezaron a viralizarse rápidamente. Canciones como “No He Cambiado” impulsaron su carrera y llamaron la atención del sello Rancho Humilde, con el que terminó consolidándose como uno de los pioneros del movimiento de corridos tumbados.
A diferencia de otros exponentes del regional mexicano, Junior H apostó por una estética más urbana y melancólica. Su música combina historias de amor, desamor, excesos y nostalgia, elementos que terminaron definiendo el movimiento conocido como “Sad Boys”, del cual es considerado uno de sus principales referentes.
El intérprete también ha destacado por la honestidad de sus letras. Temas como “Se Amerita”, “Ya Corazón”, “Mente Positiva” y “Y Lloro” lograron conectar con una audiencia que encuentra en sus canciones experiencias y emociones cotidianas. Esa autenticidad ha sido una de las claves de su éxito.
Entre sus canciones más populares figuran “Las Noches”, “A Tu Nombre”, “Fin de Semana”, “Tres Botellas”, “Mientras Duermes”, “Piensalo”, “Extssy Model” y “El Azul”, esta última junto a Peso Pluma. También sobresalen colaboraciones como “Droga Letal”, “Ella” y “Lady Gaga”, que ampliaron todavía más su alcance internacional.
Su propuesta musical le permitió posicionar varios álbumes en listas de Billboard y obtener nominaciones en importantes premiaciones de la música latina. Además, se convirtió en una de las figuras más representativas de la nueva generación de artistas mexicanos que fusionan géneros tradicionales con sonidos modernos.
Ahora, Junior H llegará a Honduras con su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”, espectáculo que promete un enfoque más emocional y cercano a sus seguidores. El concierto está programado para el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa. La gira incluirá tanto sus mayores éxitos como canciones de su nuevo álbum lanzado en febrero de 2026. El concepto del tour apuesta por las baladas tumbadas y corridos de desamor, manteniendo la esencia sentimental que caracteriza al cantante mexicano y que lo ha llevado a conectar con miles de fans en Latinoamérica.
Las entradas para el concierto en Honduras ya se encuentran disponibles en diferentes localidades, incluyendo experiencias especiales como “EXP. BAC PLUS” y zonas “Junior H Lovers”. Los precios varían dependiendo de la ubicación y también existen promociones bancarias para algunos sectores del evento. El evento es organizado por CR Entertainment y Conciertos Honduras.
Con apenas unos años de carrera internacional, Junior H pasó de grabar música desde casa a convertirse en uno de los artistas más escuchados del regional mexicano moderno. Su próxima presentación en Honduras está cerca y sus fanáticos ya están listos para corear sus canciones.