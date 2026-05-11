Alejandro Tommasi revela crisis económica: "Si he comido es porque una iglesia me ayudó"

Tommasi reveló que el asunto ha sido tan grave que incluso no ha tenido ni para comer. “Si yo te dijera mi situación de repente a lo mejor la gente no lo podrá creer, pero si yo comí durante el último año fue por la iglesia porque la iglesia me ayudaba, pero yo iba a trabajar y no tenía yo para... Anduve en metro y en Metrobus año y medio. Dos carros me quitaron que acababa yo de comprar”, confesó.