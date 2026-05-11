Alejandro Tommasi revela crisis económica: "Si he comido es porque una iglesia me ayudó"

No cabe duda de que el actor Alejandro Tommasi es uno de los más reconocidos en el ámbito de las telenovelas mexicanas. Hemos visto su brillante trabajo en producciones como "Luz Clarita", "El manantial", "Alborada", "Destilando amor", "Hasta el fin del mundo" y "Doménica Montero", por nombrar solo algunas, pero ahora, el artista ha revelado que enfrenta una gran crisis económica.
El intérprete mexicano, de 67 años, reveló en una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino (Imagen Televisión) que está “en medio de un asunto de un fraude muy fuerte”.
“[Me hicieron] varios fraudes. Todavía no quiero hablar de eso porque lo tengo que resolver primero, ya que lo resuelva podré sacar un poquito a la luz”, compartió. "Pero llevo 3 años con asuntos bastante delicados".
Tommasi reveló que el asunto ha sido tan grave que incluso no ha tenido ni para comer. “Si yo te dijera mi situación de repente a lo mejor la gente no lo podrá creer, pero si yo comí durante el último año fue por la iglesia porque la iglesia me ayudaba, pero yo iba a trabajar y no tenía yo para... Anduve en metro y en Metrobus año y medio. Dos carros me quitaron que acababa yo de comprar”, confesó.
El intérprete detalló que todo el dinero que ha ganado en sus últimas telenovelas “todo se lo han llevado” debido a este “fraude”. “Todo este dinero que yo ganaba ya estaba debido”, expuso.
Lo único que no le quitaron “gracias a Dios” fue la casa donde vive. “Aparentemente son asuntos que yo tenía que pagar, la ley, y de repente me estoy dando cuenta de que no es así, de que todo era un montaje...”, comentó. “Todo esto está por resolverse”.
Tommasi reconoció que la fortaleza que ha tenido que sacar para seguir adelante “sin recursos” ha sido “una enseñanza muy fuerte” y al mismo tiempo “muy bonita" para él.
“Porque nada tenemos, nada nos vamos a llevar, lo que tenemos se va a quedar”, dijo.
El actor declaró que hoy más que nunca necesita “trabajo bien remunerado” para poder salir adelante.
"Nunca se ha remunerado bien mi trabajo, esa es la verdad, y lo hago porque necesito trabajar”, señaló.