Todos los detalles sobre el regreso de "La casa de papel"

La nueva entrega contará con la incorporación de Inma Cuesta al elenco, mientras que algunos reportes señalan que otra de las líneas narrativas podría enfocarse en el coronel Tamayo, interpretado por Fernando Cayo. Entre las teorías más comentadas por los seguidores destaca una posible historia relacionada con la búsqueda del oro desaparecido tras el atraco al Banco de España, además del eventual regreso de personajes clave como “El Profesor” o Lisboa, lo que permitiría mantener viva la conexión con la serie original sin repetir exactamente la misma fórmula.