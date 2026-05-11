Britney Spears llama “bendición” a su proceso de recuperación

La cantante Britney Spears reapareció públicamente tras permanecer casi tres semanas en rehabilitación, compartiendo en redes sociales un mensaje cargado de reflexión, espiritualidad y agradecimiento por el proceso de recuperación que atraviesa actualmente.
La llamada “Princesa del pop” sorprendió a sus seguidores el pasado 10 de mayo al publicar la fotografía de una pequeña serpiente que encontró durante un paseo junto a sus hijos, Sean Preston y Jayden James. La artista explicó que se sintió identificada con el simbolismo de este animal, relacionado comúnmente con la transformación, la evolución personal y la renovación emocional.
“Mira qué hermosa serpiente es esta, las serpientes simbolizan la buena salud, conciencia superior y pura suerte”, escribió la intérprete de “Toxic”, dejando entrever el momento introspectivo que vive tras su reciente proceso legal y de rehabilitación.
Britney también aprovechó la publicación para hablar abiertamente sobre los días que permaneció aislada, luego de declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, situación que derivó en medidas legales y terapéuticas.
Lejos de describir esta etapa como un castigo, la cantante aseguró que la experiencia le permitió conectar con nuevas personas y aprender importantes lecciones personales.
“Estoy jodidamente agradecida a mis amigos y a tantas nuevas personas hermosas que he conocido a través de mi viaje espiritual..., toda una bendición disfrazada...”, expresó la artista estadounidense.
Asimismo, reconoció que todavía trabaja en fortalecer su autoestima y mejorar la forma en la que se habla a sí misma, admitiendo que el amor propio continúa siendo uno de sus mayores retos personales.
“Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo a mí misma, es un viaje interminable”, escribió Spears en otro fragmento de su mensaje compartido en redes sociales.
Como parte de las disposiciones impuestas tras su caso, la cantante deberá pagar una multa de 721 dólares, asistir semanalmente a tratamiento psicológico y acudir dos veces al mes a consultas psiquiátricas.
Además, Britney Spears tendrá que completar un curso educativo sobre alcohol y drogas durante tres meses y cumplir con la orden de no consumir sustancias ajenas a medicamentos recetados médicamente, mientras continúa enfocada en su recuperación personal y emocional.