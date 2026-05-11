Britney Spears llama “bendición” a su proceso de recuperación

La llamada “Princesa del pop” sorprendió a sus seguidores el pasado 10 de mayo al publicar la fotografía de una pequeña serpiente que encontró durante un paseo junto a sus hijos, Sean Preston y Jayden James. La artista explicó que se sintió identificada con el simbolismo de este animal, relacionado comúnmente con la transformación, la evolución personal y la renovación emocional.