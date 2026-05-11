L4,662 millones cuestan hospitales suspendidos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá

Rodolfo Isaula, vocero del Tribunal Superior de Cuentas, confirmó que el ente contralor tuvo conocimiento de la resolución emitida por el juzgado competente de la Corte Suprema de Justicia, luego de una solicitud planteada por el Ministerio Público. El drone de LA PRENSA captó desde el aire los avances del hospital de Santa Bárbara, localizado en las cercanías de la comunidad de Inguaya, unos cinco kilómetros antes de entrar al casco urbano de la cabecera patepluma.