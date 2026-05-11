Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán luz este martes 12 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 12 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Santa Bárbara, Yoro y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes se ejecutarán en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y comprenderán sectores como el barrio El Bosque, calle El Túnel, barrio El Edén, parte del barrio Guanacaste, la avenida La Paz a la altura de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, supermercados Mas x Menos, barrio La Reforma, El Manchén, San Pablo, el mercado San Pablo, Marina Mercante, canchas de básquetbol del barrio Guanacaste y la Escuela José Cecilio del Valle. También se incluyen Brisas del Picacho, colonia Viera, el Hotel El Picacho, colonia Jacarandas, barrio Casamata, el campus de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), el cuartel policial de Casamata, antiguos cines Aries y Tauro, parte del Reparto por Arriba, colonia Marichal y zonas aledañas. Asimismo, estarán sin fluido eléctrico sectores como La Alambra, barrio La Leona, La Ronda, La Cabaña, el Hospital Viera, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuartel San Francisco, parque y pasaje Valle, parque Finlay, parte del barrio Guanacaste y sus alrededores.
Otras zonas del Distrito Central como aldea Jutiapa, La Tigra, El Rosario y Los Planes tendrán suspensión del servicio en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En el municipio de Pespire, la interrupción será también de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Ojo de Agua, la Central Hidroeléctrica Nacaome y una amplia lista de aldeas y caseríos como La Venta, El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.
En el municipio de San José de Colinas, los trabajos se desarrollarán de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. e incluirán comunidades como San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir y El Zapote. En el sector de San Luis también se reportan interrupciones en Llamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules.
Mientras tanto, en San Pedro Sula la suspensión será de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. en barrio Morazán, colonia Las Vegas, colonia Esquipulas, residencial Andalucía, colonia Ideal, el Estadio Jaime Villegas, campo de fútbol Sergio Amaya y la empresa Diacero.
Finalmente, en los municipios de El Negrito y Victoria, el corte será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en aldeas como Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Buenos Aires, Camalote, Las Acasias, Los Prieto, El Sumbido, El Porvenir, Paya, Los Murillos, Ocotillo, El Pataste, Combas, Laureles, Plan Grande, San Alejo y Santa Lucía.