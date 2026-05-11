Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán luz este martes 12 de mayo

En el Distrito Central, los cortes se ejecutarán en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y comprenderán sectores como el barrio El Bosque, calle El Túnel, barrio El Edén, parte del barrio Guanacaste, la avenida La Paz a la altura de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, supermercados Mas x Menos, barrio La Reforma, El Manchén, San Pablo, el mercado San Pablo, Marina Mercante, canchas de básquetbol del barrio Guanacaste y la Escuela José Cecilio del Valle. También se incluyen Brisas del Picacho, colonia Viera, el Hotel El Picacho, colonia Jacarandas, barrio Casamata, el campus de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), el cuartel policial de Casamata, antiguos cines Aries y Tauro, parte del Reparto por Arriba, colonia Marichal y zonas aledañas. Asimismo, estarán sin fluido eléctrico sectores como La Alambra, barrio La Leona, La Ronda, La Cabaña, el Hospital Viera, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuartel San Francisco, parque y pasaje Valle, parque Finlay, parte del barrio Guanacaste y sus alrededores.