Saque paraguas: Vaguada ingresará al país y dejará lluvias en estas zonas

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este martes que el país experimentará condiciones mayormente secas y cálidas durante la semana, pero advirtió que una vaguada ingresará al territorio nacional el fin de semana, provocando lluvias aisladas en algunas regiones.
De acuerdo con el pronóstico de tiempo extendido, entre este lunes 11 y el viernes 15 de mayo predominarán condiciones secas en la mayor parte del país, con temperaturas elevadas especialmente en el sur, centro y norte.
Copeco detalló que las temperaturas más altas se registrarán en las planicies del sur, donde podrían superar los 40 grados Celsius, mientras que en la zona central se esperan valores arriba de los 33 grados y en el oriente y norte superiores a los 36 grados.
Sin embargo, el panorama climático cambiará hacia el fin de semana. Según el informe, entre el sábado 16 y domingo 17 de mayo se prevé el ingreso de una vaguada por la zona oriental del país, lo que generará chubascos débiles y aislados.
Asimismo, se prevé que estas lluvias también alcancen algunas áreas de la región suroccidental, aunque de forma dispersa.
Copeco recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima, especialmente ante los cambios de temperatura y la posible presencia de lluvias durante el fin de semana.
Las autoridades indicaron que, pese a que las precipitaciones previstas no serían de gran intensidad, podrían presentarse de forma repentina en horas de la tarde y noche en las zonas señaladas.
Por ello, se recomienda a la población que reside en el oriente y suroccidente tomar precauciones, especialmente quienes transitan por carreteras de tierra o sectores propensos a acumulación de agua.
Copeco también reiteró el llamado a hidratarse constantemente y evitar la exposición prolongada al sol durante los días de mayor calor para prevenir golpes de calor y afectaciones a la salud.
Finalmente, la institución pidió a la ciudadanía estar atenta a los boletines oficiales, ya que las condiciones atmosféricas pueden variar y generar cambios en el pronóstico previsto para el fin de semana.