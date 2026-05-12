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Horóscopo de hoy, 12 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 12 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
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Puede surgir un dilema de conciencia si decides intervenir.

Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que hacer frente a un pago con el que no contabas, y que va a poner en dificultades tu economía. Estabilidad y buena suerte en el terreno laboral; oportunidad de ofertas interesantes, aunque te vendría bien hacer algún cursillo.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Puede surgir un encontronazo con el jefe; ándate con cuidado y ármate de paciencia para extremar precauciones. En el amor, tu sentido de la posesión se te está yendo de las manos. Será mejor que vuelvas a confiar en la persona amada.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los nervios y la tensión se apoderan del ambiente que te rodea, y deberás estar a la altura no entrometerse para no ofender a algunas personas con las que mantienes una buena relación.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buena jornada para las cuestiones relacionadas con la administración pública y el arreglo de papeleos de toda índole, si además consigues madrugar y acudir pronto a la cita, tendrás la suerte de ahorrar tiempo.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Los astros te aportan sensibilidad extra y te mostrarás emocionalmente abierto a los más pequeños detalles. El trabajo te va a aportar mucha seguridad porque tus objetivos se van cumpliendo y entras en una fase de ascenso.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La jornada se te pasará haciendo números, porque llegarás a la conclusión de que si prescindes de algunas cosas que ya no tienen mucho interés en tu vida podrías invertir el dinero en algo mucho más tangible y duradero, como una vivienda.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las relaciones sentimentales de los Libra maduran muy poco a poco, pero deberán aplicar la receta de la paciencia si realmente quieren llegar a algo definitivo. La otra persona no parece dispuesta a correr demasiado.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puede que el pasado quiera hacerte una mala jugada, y algunas emociones personales saltarán a tu mente desde muy atrás en el tiempo. Tendrá que dedicar más tiempo del que imaginabas a cuestiones que creías enterradas, pero mecerá la pena.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que ajustarte a tus posibilidades si realmente quieres ser feliz. No te empeñes en buscar experiencias propias del cine cuando a tu alrededor tal vez tengas todo lo necesario para estar bien, sobre todo a las personas que te quieren.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu sensibilidad estará a flor de piel en estos momentos, posiblemente tocada por acontecimientos familiares, pero lo cierto es que estarás más proclive que nunca a enamoramientos repentinos, aunque podrían ser duraderos.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Sigues embarcado en una relación contradictoria con los asuntos del amor, pues tu mente estará más orientada a la búsqueda del conocimiento personal, para concretar la evolución espiritual que te afecta últimamente.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Puede abrirse para ti un nuevo ciclo económico, nuevos terrenos en lo que buscar recursos dinerarios si sabes jugar bien tus bazas. Si tienes una pareja sólida, su opinión y apoyo será crucial en estos planes para el futuro inmediato.
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