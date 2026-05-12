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Un menor y un joven hondureño entre los seis fallecidos en un vagón de tren en Texas

Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron la identidad de las seis personas halladas sin vida en un vagón de tren en Laredo, Texas, entre ellas dos hondureños

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 11:39 -
  • Agencia EFE
Un menor y un joven hondureño entre los seis fallecidos en un vagón de tren en Texas
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Las autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron este martes que las seis personas halladas muertas dentro de un vagón de un tren de carga en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, eran de nacionalidad mexicana y hondureña.

 Foto: Cortesía
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Los fallecidos fueron señalados como dos hondureños, un hombre de 24 años y un joven de 14 años, y cuatro mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56, según indicó la médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, en un comunicado.

 Foto: EFE
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La funcionaria completó la autopsia de una de las mujeres fallecidas y determinó que la causa de muerte fue "hipertermia" (golpe de calor).

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Las autoridades esperan los resultados de las autopsias de las otras cinco personas, mientras el caso continúa bajo investigación.

 Foto: Canva
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La oficina de la médica forense está ya trabajando con el consulado de México para comunicar a las familias de los fallecidos, identificarlos y apoyar con el proceso de repatriación, detalló el escrito.

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Ayer en la tarde, las autoridades en San Antonio encontraron el cadáver de una séptima persona cerca de las vías del tren, a más de 200 kilómetros al norte de Laredo.

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El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, indicó que cree que este otro fallecido está relacionado con el grupo de seis personas que fueron encontradas en la frontera.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), por su parte, indicó en un comunicado a medios locales que está investigando las muertes como un caso de "tráfico de personas".

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El hallazgo de estas personas llega poco más de un año después de que las autoridades en Texas condenaran a prisión a dos personas por la muerte de 53 migrantes dentro de un camión en San Antonio, un incidente considerado el caso de tráfico de personas más letal en la historia de Estados Unidos.

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Esta situación ha alertado a las autoridades sobre la situación de los migrantes y ha conmocionado a la ciudadanía.

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