Hayden Panettiere fue obligada a estar con un "hombre famoso" cuando ella tenía 18

Hayden Panettiere reveló el impactante momento en que, a los 18 años, fue obligada a acostarse con un hombre "muy famoso".
La actriz relató el impactante encuentro —que detalla en sus próximas memorias, "This Is Me: A Reckoning"— durante su participación en el podcast "On Purpose with Jay Shetty" el lunes.
Hayden Panettiere, ahora de 36 años, recordó que creía estar disfrutando de una noche divertida en un barco con amigos cuando fue tomada "por sorpresa" y se sintió "en peligro".
La estrella de "Heroes" afirmó que "alguien en quien había llegado a confiar y a quien consideraba una protectora y alguien que me respaldaba" la condujo escaleras abajo hasta una habitación "muy pequeña".
“Me metió físicamente en la cama junto a un hombre muy famoso que estaba desnudo”, recordó, y añadió que el hombre —a quien no identificó— actuó “como si fuera un día cualquiera para él y algo que le sucediera todo el tiempo”.
Panettiere dijo que entró en modo de supervivencia y sacó a relucir “esa leona que llevo dentro, ese fuego interior”. “Se me erizó el vello y me volví feroz”, señaló. “Pensé: ‘Esto no puede estar pasando’”.
A pesar de que sus instintos se activaron, Panettiere dijo que estaba “literalmente a la deriva” y que lo mejor que pudo hacer fue escapar de la habitación y esconderse en algún lugar del barco.
“No podía saltar y nadar”, explicó. “Y me di cuenta de que nadie iba a ser comprensivo con mi situación, que esto no era nada nuevo para ellos”.
Aunque la actriz de “Nashville” creía ser lo suficientemente madura en aquel entonces tras haber vivido una vida tan intensa, ahora se da cuenta de que no era así.
“Aunque sentía que podía tomar decisiones sanas y seguras, no era capaz de ser plenamente consciente de lo que sucedía a mi alrededor”, declaró.
Panettiere ha estado promocionando “This Is Me: A Reckoning” el 19 de mayo y recientemente fue noticia por declararse bisexual.
En una entrevista con Us Weekly, detalló la experiencia “aterradora” de salir con mujeres mientras evitaba a los paparazzi y cómo “no tuvo el valor de entregarse emocionalmente por completo” porque no quería ocultar esa parte de sí misma.