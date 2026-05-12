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Peter Jackson y Elijah Wood brillan en la apertura de Cannes

Peter Jackson, Elijah Wood y Joan Collins protagonizaron la primera alfombra roja del Festival de Cannes.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 12:59 -
  • Agencia EFE
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El director neozelandés Peter Jackson, acompañado por Elijah Wood, recordado por su papel de Frodo en la saga El señor de los anillos (The Lord of the Rings), protagonizó este martes la primera alfombra roja del 79 Festival de Cannes.

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Jackson recibió una Palma de Oro honorífica de manos del actor estadounidense, en una de las ceremonias más esperadas de esta edición del certamen.

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La sorpresa de la jornada la protagonizó Joan Collins, quien desfiló por la alfombra roja a sus 92 años con un llamativo vestido blanco de grandes volantes y un conjunto de joyas brillantes que atrajo la atención de fotógrafos y asistentes.

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La actriz fue recibida con gritos y aplausos de los seguidores presentes en el festival, en una aparición que destacó entre las primeras figuras de la noche.Laurent Lafitte acompañó a Joan Collins al estreno de 'El beso eléctrico' (La Venus Electrique) y a la ceremonia de inauguración del 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia.

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Elijah Wood y Peter Jackson también fueron ovacionados mientras recorrían la alfombra roja con la música de fondo de la saga cinematográfica basada en las obras de J.R.R. Tolkien.

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Posteriormente desfilaron los integrantes del jurado oficial, presidido por el director surcoreano Park Chan-wook. Entre sus miembros figuran las actrices Demi Moore y Ruth Negga; la directora Chloé Zhao; el actor Stellan Skarsgård, y el director chileno Diego Céspedes.

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Céspedes destacó con un traje blanco de estilo desestructurado, uno de los atuendos más comentados de la jornada.

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La miembro del jurado de largometrajes Demi Moore en el escenario durante la ceremonia de apertura.

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La alfombra roja reunió además a reconocidos cineastas como Claire Holt, Costa-Gavras, Bong Joon-ho, Hirokazu Kore-eda y Claude Lelouch, así como a actrices como Gong Li, Zhao Tao y Philippine Leroy-Beaulieu, conocida por interpretar a la jefa del personaje de Lily Collins en la serie Emily in Paris.

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Lady Monika Bacardi.

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Skye Hankey.

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Maura Higgins.

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Farhana Bodi.

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Mirka Howard.

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Uma Jammeh.

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Ruth Negga, miembro del jurado de largometrajes.

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