Peter Jackson y Elijah Wood brillan en la apertura de Cannes

La actriz fue recibida con gritos y aplausos de los seguidores presentes en el festival, en una aparición que destacó entre las primeras figuras de la noche.Laurent Lafitte acompañó a Joan Collins al estreno de 'El beso eléctrico' (La Venus Electrique) y a la ceremonia de inauguración del 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia.