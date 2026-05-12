Hantavirus: aíslan a niños franceses tras contacto con un infectado

Las autoridades sanitarias francesas activaron medidas de vigilancia y aislamiento tras la detección de varios casos contacto vinculados a un paciente con hantavirus Andes. Entre los afectados hay niños que permanecerán bajo observación preventiva durante al menos 15 días
Se trata de ocho franceses que viajaban el 25 de abril en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo junto a una persona posteriormente diagnosticada con el hantavirus del tipo Andes, que es uno de los más letales. Este grupo está integrado por personas de todas las edades, incluidos niños, precisó la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.
Otro grupo de 14 personas estuvo en un segundo vuelo el mismo día entre Johannesburgo y Ámsterdam, considerado de "menor riesgo" porque la misma pasajera enferma fue desembarcada rápidamente antes del despegue, lo que limitó la exposición del resto de viajeros. Esa mujer falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo. Era la esposa de la primera víctima mortal del brote registrado en el crucero, un neerlandés de 70 años.
"Todos los casos contacto han sido localizados, sometidos a pruebas o están siendo hospitalizados y reciben un seguimiento sanitario riguroso", indicó la ministra francesa.
Y explicó que, "como estamos al inicio de una epidemia y hay que romper la cadena de transmisión ahora, hemos decidido considerar todos estos casos con máxima precaución", pese a que, por el momento, los veintidós casos de contacto en los aviones están bien y se esperan los resultados de sus analíticas en 24 horas.
Por ello, el primer ministro, Sébastian Lecornu, decretó medidas excepcionales de hospitalización y aislamiento para todos los contactos identificados; y hoy instó a una coordinación internacional "más estrecha" para "romper las cadenas de transmisión" y contener cualquier posible propagación del hantavirus, en especial con sus países vecinos y en la Unión Europea.
Rist explicó que el foco epidémico comenzó a bordo del buque MV Hondius, que zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril con 147 personas a bordo. Según detalló, durante la travesía aparecieron varios casos de afecciones respiratorias graves y se registró el primer fallecimiento el 11 de abril.
El barco realizó una escala en la isla de Santa Elena entre el 22 y el 24 de abril. En los días posteriores se detectaron nuevos casos graves durante desplazamientos internacionales y finalmente se identificó el hantavirus de la cepa Andes.
Rist insistió en que, por ahora, "los casos positivos registrados (once en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, OMS) corresponden exclusivamente a pasajeros del MV Hondius" y aseguró que "no existen elementos que indiquen una circulación difusa del virus en el territorio nacional".
El hantavirus de tipo Andes suele comenzar con síntomas similares a una gripe fuerte, como fiebre alta, dolores musculares intensos, fatiga, dolor de cabeza y molestias gastrointestinales como náuseas o vómitos. En los casos más graves, la infección puede agravarse rápidamente y causar dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones e insuficiencia respiratoria, por lo que requiere atención médica urgente.