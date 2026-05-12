Hantavirus: aíslan a niños franceses tras contacto con un infectado

Otro grupo de 14 personas estuvo en un segundo vuelo el mismo día entre Johannesburgo y Ámsterdam, considerado de "menor riesgo" porque la misma pasajera enferma fue desembarcada rápidamente antes del despegue, lo que limitó la exposición del resto de viajeros. Esa mujer falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo. Era la esposa de la primera víctima mortal del brote registrado en el crucero, un neerlandés de 70 años.