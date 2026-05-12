Más de 50 sitios de Honduras no tendrán energía este miércoles 13 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 13 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Copán, Atlántida, Colón y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Francisco Morazán, los cortes comprenderán amplias zonas de Talanga y Guaimaca. En Talanga, el servicio se interrumpirá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en comunidades como San Juan de Flores, colonia Los Laureles, aldea Pajarillos, Trujillito, Cerro Bonito, Chandala, Guaricayán, Pacayas, El Tomatín, La Labranza, El Terrero Colorado, Villa Real, El Camalotal, El Estero, Los Izotes, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, Agalteca, El Coyolar, El Encinal, Ojo de Agua, San Isidro, Vallecillos, Río La Puerta, La Unión, San José de la Mora, Río Hondo y Las Flores, entre otras zonas aledañas.
Mientras tanto, en Guaimaca, los trabajos se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, afectando barrios y aldeas como El Centro, Abajo, Arriba, Maranguilles, El Naranjal, La Bolsa, Ojo de Agua, La Mina, Concordia, El Carrizal, El Nance, Pedernales, Sanquín, Villa Vieja, La Concepción, La Libertad, Las Ánimas, Morán, Quebrada Grande, Villa de Fátima, Campamento y el valle de Lepaguare, entre otros sectores.
También en Francisco Morazán, en los municipios de Cedros y zonas cercanas como Orica, Santa Cruz de Guayape, Guatemalita, San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Siria, Guayabilla, San Ignacio, Minas de Oro y comunidades vecinas, la interrupción del servicio se extenderá de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
En el departamento de Olancho, los cortes serán extensos. En Catacamas y el sector de Chilapa, la suspensión será de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, abarcando toda la ciudad, residenciales, barrios, colonias y múltiples aldeas como La Unión Talgua, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Los Cerritos, Vallecito de Guayape, Culmí y Santa María del Real, incluyendo zonas de generación distribuida.
De igual forma, en Juticalpa y el sector de La Morita, el servicio será interrumpido en el mismo horario, afectando instituciones públicas, centros médicos, barrios, colonias y también municipios como San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile.
En el Distrito Central, los cortes están programados de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche, afectando colonias como Altamira, Miramontes, Elvel, sectores de La Guadalupe, La Alameda, Rubén Darío, Las Minitas y zonas cercanas a centros educativos, hospitales, embajadas e instituciones públicas.
En la zona norte del país, en Peña Blanca el corte será de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, impactando barrios y comunidades como El Cielito, La Quebradita, Bijao, Cedral, Las Vegas, San José de los Andes y sectores industriales como American Pacific (AMPAC).
En San Pedro Sula, los trabajos se realizarán de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde en colonias como Sandoval Sorto, Reparto Lempira, Ciudad Nueva, Mi Única Esperanza y la Central de Abastos.
En Santa Cruz de Yojoa, la interrupción será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en barrios como El Centro, Concepción, Bellavista, Suyapa, Capiro, San José, Los Pinos, Buenos Aires y varias colonias y aldeas cercanas.
En el occidente del país, en Ocotepeque, los municipios de Fraternidad, Dolores Merendón y San Jorge tendrán cortes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, incluyendo sus cascos urbanos y aldeas aledañas, además de zonas cercanas a la represa hidroeléctrica Quilio.
En la costa atlántica, en La Ceiba, el corte será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en colonias residenciales, avenidas principales y sectores comerciales. De igual manera, en Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Santa Fe y comunidades de Colón, la suspensión afectará barrios, colonias, empresas, puertos, hospitales y centros penitenciarios en el mismo horario.
Finalmente, en Tocoa, Colón, el corte programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde alcanzará aldeas como Palmichal, San José del Cinco, Quebrada de Agua, Salamá, La Arenosa, Taujica, El Novillo, La 45, La Abisinia, El Tigre y el residencial Prado Verde.