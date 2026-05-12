Más de 50 sitios de Honduras no tendrán energía este miércoles 13 de mayo

En el departamento de Francisco Morazán, los cortes comprenderán amplias zonas de Talanga y Guaimaca. En Talanga, el servicio se interrumpirá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en comunidades como San Juan de Flores, colonia Los Laureles, aldea Pajarillos, Trujillito, Cerro Bonito, Chandala, Guaricayán, Pacayas, El Tomatín, La Labranza, El Terrero Colorado, Villa Real, El Camalotal, El Estero, Los Izotes, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, Agalteca, El Coyolar, El Encinal, Ojo de Agua, San Isidro, Vallecillos, Río La Puerta, La Unión, San José de la Mora, Río Hondo y Las Flores, entre otras zonas aledañas.